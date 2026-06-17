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Иван Носков: "Подготовку соцучреждений к отопительному сезону держу на особом контроле"

САМАРА. 17 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сегодня в Самаре прошёл очередной штаб по подготовке к предстоящему отопительному сезону. До всех управляющих компаний, ТСЖ и ресурсоснабжающих организаций доведена принципиальная и жёсткая позиция как администрации города, так и контролирующих органов, в том числе — прокуратуры. Представитель "ока государева" в обязательном порядке присутствует на каждом заседании штаба, пишет в своем канале МАХ глава города Иван Носков.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

С марта прошлого года действуют новые требования Минстроя России по подготовке жилфонда. Поэтому прошлый сезон еще можно было назвать "пробным", и списать некоторые отставания от сроков на отсутствие знаний и опыта. И тем не менее Госжинспекция Самарской области лишила две крупные УК лицензий из-за многочисленных нарушений, в том числе и при подготовке к отопительному сезону. В этом году поблажек также не будет. Это касается как управляющих компаний (ТСЖ, ТСН и т. п.), так и ресурсоснабжающих организаций.

Первое, на что обращают внимание контролирующие органы — размещение графика подготовки к отопительному сезону многоквартирного дома на официальных сайтах управляющих компаний, чтобы любой житель тоже мог следить за работой. Второе — соблюдение этого графика. За нарушения ГЖИ Самарской области будет привлекать к административной ответственности в течение всего срока подготовки к пуску тепла. Штрафы составляют до 350 тысяч рублей.

"На данный момент откровенных нарушителей нет, но некоторые компании находятся в зоне риска. Исправляйтесь, не обманывайте ожидания жителей, которые вам доверили свой дом.

К отопительному сезону компании готовят почти 9,8 тысяч многоквартирных домов и более 500 соцучреждений. Подготовку соцучреждений держу на особом контроле. За летний период ПАО "Т Плюс" и МП "Инженерная служба" Самары выполнят реконструкцию теплотрасс — суммарно более 14 тыс. п. м. Жителей прошу с пониманием отнестись к возможным неудобствам — сети изношены, и ремонт действительно необходим для обеспечения нормальной жизнедеятельности города.

Добавлю, что на штабе поступило несколько замечаний по работе ресурсоснабжающих компаний. Проведем проверку по каждому обращению", — пишет Иван Носков.

Гид потребителя

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