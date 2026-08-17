Энергетики сообщили, в каких районах области временно отключат свет 18 и 19 августа

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

18.08.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Новый Ризадей (ул. Центральная, ул. Новая Сызранка)

18.08.2026 года с 08-00 до 17-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Александровка (ул. Лесная, ул. Пионерская)

18.08.2026 года с 09-00 до 14-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Выползово (ул. Крестьянская, ул. Пролетарская)

18.08.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Хворостянский район:

с. Тополек (ул. Степная)

18.08.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Большеглушицкий район:

с. Морша (ул. Центральная)

18.08.2026 года с 10-30 до 14-00 (местного времени):

Безенчукский район:

с. Александровка

18.08.2026 года с 10-30 до 14-00 (местного времени):

Безенчукский район:

с. Верхнепечерское

18.08.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Красноармейский район:

п. Ленинский (ул. ХХVI Партсъезда)

18.08.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Красноармейский район:

с. Красноармейское (ул. Шоссейная)

18.08.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Кинельский район:

с. Новый Сарбай

18.08.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Кинельский район:

с. Заречье

18.08.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Кинельский район:

с. Привет

18.08.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Кинельский район:

д. Николаевка 1

18.08.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Кинельский район:

с. Николаевка 2

18.08.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

п. Красная Горка

18.08.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

с. Токмакла

18.08.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Елшанка

18.08.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Красный Городок

18.08.2026 года с 09-00 до 11-00 (местного времени):

Шенталинский район:

с. Н. Шентала

18.08.2026 года с 09-00 до 11-00 (местного времени):

Шенталинский район:

с. Кузьминовка

18.08.2026 года с 09-00 до 11-00 (местного времени):

Шенталинский район:

с. Хмелевка

18.08.2026 года с 09-00 до 11-00 (местного времени):

Шенталинский район:

с. Ст. Шентала

18.08.2026 года с 09-00 до 11-00 (местного времени):

Шенталинский район:

п. Родина

18.08.2026 года с 09-00 до 11-00 (местного времени):

Шенталинский район:

с. Багана

18.08.2026 года с 09-00 до 11-00 (местного времени):

Шенталинский район:

с. Волчуха

18.08.2026 года с 09-00 до 11-00 (местного времени):

Шенталинский район:

с. Крепость Кондурча

18.08.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Исаклы (ул. Ленинская)

18.08.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

п. Н. Ключевский

18.08.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Ключи

18.08.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

п. Ильинский

18.08.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Н. Чесноковка

18.08.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Шенталинский район:

д. Старое Афонькино

18.08.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Кондурчинский (ул. Сосновая).

18.08.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Городцовка (ул. Лучистая).

18.08.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Дубовая Роща

18.08.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Михайловка

18.08.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Подлесный (ул. Подлесная).

18.08.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Новый Буян (п. Горьковский).

18.08.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Кривое Озеро (ул. Первомайская).

18.08.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Колодинка (ул. Камышинская, ул. Дорожная).

18.08.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Кондурчинский (ул. Солнечная)

18.08.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Кондурчинский (ул. Пионерская, ул. Лесная).

18.08.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

КМЗ им. Ленина (Удача) (Родиных).

18.08.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Горьковский (ул. Оптимистов).

18.08.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Красный Яр (ул. Славянская).

18.08.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Мирный СНТ Буровик (Нефтяник).

18.08.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СДТ Зеленая Роща (ул. Рощинская).

18.08.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

д. Висловка (ул. Красноярская).

18.08.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Красный Яр (ул. Островок)

18.08.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

г. Самара ЖСК Красный Пахарь (ул. Теневая, ул. Веселая, ул. Румяная, ул. Вечная).

18.08.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

НСДТ Старая Бинарадка.

18.08.2026 года с 07-00 до 16-00 (местного времени):

Клявлинский район:

с. Борискино-Игар (ул. Северная, ул. Центральная, ул. Садовая, ул. Церковная, ул. Школьная, ул. Пионерская, ул. Верхняя, ул. Молодежная, ул. Льва Толстого, ул. Гагарина).

18.08.2026 года с 07-00 до 16-00 (местного времени):

Клявлинский район:

с. Зеленый ключ (ул. Заречная, Центральная).

18.08.2026 года с 07-00 до 16-00 (местного времени):

Клявлинский район:

с. Черный Ключ (ул. Центральная, ул. Молодежная, ул. Горького, ул. Сидюкова, ул. Жукова, ул. Заречная, ул. Нагорная, ул. Красноармейская).

18.08.2026 года с 07-00 до 16-00 (местного времени):

Клявлинский район:

с. Чувашское Абдикеево (ул. Лесная, ул. Центральная, ул. Садовая).

18.08.2026 года с 07-00 до 16-00 (местного времени):

Клявлинский район:

д. Ойкино (ул. Центральная, ул. Солнечная).

18.08.2026 года с 07-00 до 16-00 (местного времени):

Клявлинский район:

с. Старое Резяпкино (ул. Центральная, ул. Черемшанская, ул. Мирная, ул. Молодежная).

18.08.2026 года с 07-00 до 16-00 (местного времени):

Клявлинский район:

с. Усакла (ул. Молодежная, ул. Заречная, ул. Речная, ул. Нагорная).

18.08.2026 года с 07-00 до 16-00 (местного времени):

Клявлинский район:

с. Северный ключ.

18.08.2026 года с 07-00 до 16-00 (местного времени):

Клявлинский район:

с. Клявлино (ул. Молодежная, ул. Спортивная, ул. Черемшанская).

18.08.2026 года с 07-00 до 16-00 (местного времени):

Клявлинский район:

д. Ерыкла (ул. Школьная, ул. Октябрьская, ул. Советская).

18.08.2026 года с 07-00 до 16-00 (местного времени):

Клявлинский район:

с. Степное Дурасово (ул. Преображенская, ул. Центральная).

18.08.2026 года с 07-00 до 16-00 (местного времени):

Клявлинский район:

ст. Клявлино (ул. Жукова).

19.08.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

с. Чувашское Урметьево

19.08.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

с. Малое Девлезеркино

19.08.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

п. Покровка

19.08.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Красный Городок

19.08.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Кондурчинский (ул. Сосновая).

19.08.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Городцовка (ул. Лучистая).

19.08.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Дубовая Роща

19.08.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Михайловка

19.08.2026 года с 09-00 до 15-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Подлесный (ул. Подлесная).

19.08.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Новый Буян (п. Горьковский).

19.08.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Кривое Озеро (ул. Первомайская).

19.08.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Колодинка (ул. Камышинская, ул. Дорожная).

19.08.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Кондурчинский (ул. Солнечная).

19.08.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Кондурчинский (ул. Пионерская, ул. Лесная).

19.08.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

КМЗ им. Ленина (Удача) (Родиных).

19.08.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Горьковский (ул. Оптимистов).

19.08.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Красный Яр (ул. Славянская).

19.08.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Мирный СНТ Буровик (Нефтяник).

19.08.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СДТ Зеленая Роща (ул. Рощинская).

19.08.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

д. Висловка (ул. Красноярская).

19.08.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Красный Яр (ул. Островок)

19.08.2026 года с 08-00 до 20-00 (местного времени):

Кинель-Черкасский район:

с. Ерзовка

19.08.2026 года с 08-00 до 20-00 (местного времени):

Кинель-Черкасский район:

с. Полудни

19.08.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

г. Чапаевск (ул. Радищева, ул. Циолковского, ул. Герцена, ул. Танкистов, ул. Краснофлотская)

19.08.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Красноармейский район:

п. Ленинский

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.