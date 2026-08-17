Энергетики сообщили, в каких районах области временно отключат свет 18 и 19 августа

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:
18.08.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Сызранский район:
с. Новый Ризадей (ул. Центральная, ул. Новая Сызранка)
18.08.2026 года с 08-00 до 17-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Александровка (ул. Лесная, ул. Пионерская)
18.08.2026 года с 09-00 до 14-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Выползово (ул. Крестьянская, ул. Пролетарская)
18.08.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Хворостянский район:
с. Тополек (ул. Степная)
18.08.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):
Большеглушицкий район:
с. Морша (ул. Центральная)
18.08.2026 года с 10-30 до 14-00 (местного времени):
Безенчукский район:
с. Александровка
18.08.2026 года с 10-30 до 14-00 (местного времени):
Безенчукский район:
с. Верхнепечерское
18.08.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Красноармейский район:
п. Ленинский (ул. ХХVI Партсъезда)
18.08.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Красноармейский район:
с. Красноармейское (ул. Шоссейная)
18.08.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):
Кинельский район:
с. Новый Сарбай
18.08.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):
Кинельский район:
с. Заречье
18.08.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):
Кинельский район:
с. Привет
18.08.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):
Кинельский район:
д. Николаевка 1
18.08.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):
Кинельский район:
с. Николаевка 2
18.08.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):
Челно-Вершинский район:
п. Красная Горка
18.08.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):
Челно-Вершинский район:
с. Токмакла
18.08.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Елшанка
18.08.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Красный Городок
18.08.2026 года с 09-00 до 11-00 (местного времени):
Шенталинский район:
с. Н. Шентала
18.08.2026 года с 09-00 до 11-00 (местного времени):
Шенталинский район:
с. Кузьминовка
18.08.2026 года с 09-00 до 11-00 (местного времени):
Шенталинский район:
с. Хмелевка
18.08.2026 года с 09-00 до 11-00 (местного времени):
Шенталинский район:
с. Ст. Шентала
18.08.2026 года с 09-00 до 11-00 (местного времени):
Шенталинский район:
п. Родина
18.08.2026 года с 09-00 до 11-00 (местного времени):
Шенталинский район:
с. Багана
18.08.2026 года с 09-00 до 11-00 (местного времени):
Шенталинский район:
с. Волчуха
18.08.2026 года с 09-00 до 11-00 (местного времени):
Шенталинский район:
с. Крепость Кондурча
18.08.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Исаклинский район:
с. Исаклы (ул. Ленинская)
18.08.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Исаклинский район:
п. Н. Ключевский
18.08.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Исаклинский район:
с. Ключи
18.08.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Исаклинский район:
п. Ильинский
18.08.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Исаклинский район:
с. Н. Чесноковка
18.08.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):
Шенталинский район:
д. Старое Афонькино
18.08.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Кондурчинский (ул. Сосновая).
18.08.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Городцовка (ул. Лучистая).
18.08.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Дубовая Роща
18.08.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Михайловка
18.08.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Подлесный (ул. Подлесная).
18.08.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Новый Буян (п. Горьковский).
18.08.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Кривое Озеро (ул. Первомайская).
18.08.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Колодинка (ул. Камышинская, ул. Дорожная).
18.08.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Кондурчинский (ул. Солнечная)
18.08.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Кондурчинский (ул. Пионерская, ул. Лесная).
18.08.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
КМЗ им. Ленина (Удача) (Родиных).
18.08.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Горьковский (ул. Оптимистов).
18.08.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Красный Яр (ул. Славянская).
18.08.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Мирный СНТ Буровик (Нефтяник).
18.08.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
СДТ Зеленая Роща (ул. Рощинская).
18.08.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
д. Висловка (ул. Красноярская).
18.08.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Красный Яр (ул. Островок)
18.08.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
г. Самара ЖСК Красный Пахарь (ул. Теневая, ул. Веселая, ул. Румяная, ул. Вечная).
18.08.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
НСДТ Старая Бинарадка.
18.08.2026 года с 07-00 до 16-00 (местного времени):
Клявлинский район:
с. Борискино-Игар (ул. Северная, ул. Центральная, ул. Садовая, ул. Церковная, ул. Школьная, ул. Пионерская, ул. Верхняя, ул. Молодежная, ул. Льва Толстого, ул. Гагарина).
18.08.2026 года с 07-00 до 16-00 (местного времени):
Клявлинский район:
с. Зеленый ключ (ул. Заречная, Центральная).
18.08.2026 года с 07-00 до 16-00 (местного времени):
Клявлинский район:
с. Черный Ключ (ул. Центральная, ул. Молодежная, ул. Горького, ул. Сидюкова, ул. Жукова, ул. Заречная, ул. Нагорная, ул. Красноармейская).
18.08.2026 года с 07-00 до 16-00 (местного времени):
Клявлинский район:
с. Чувашское Абдикеево (ул. Лесная, ул. Центральная, ул. Садовая).
18.08.2026 года с 07-00 до 16-00 (местного времени):
Клявлинский район:
д. Ойкино (ул. Центральная, ул. Солнечная).
18.08.2026 года с 07-00 до 16-00 (местного времени):
Клявлинский район:
с. Старое Резяпкино (ул. Центральная, ул. Черемшанская, ул. Мирная, ул. Молодежная).
18.08.2026 года с 07-00 до 16-00 (местного времени):
Клявлинский район:
с. Усакла (ул. Молодежная, ул. Заречная, ул. Речная, ул. Нагорная).
18.08.2026 года с 07-00 до 16-00 (местного времени):
Клявлинский район:
с. Северный ключ.
18.08.2026 года с 07-00 до 16-00 (местного времени):
Клявлинский район:
с. Клявлино (ул. Молодежная, ул. Спортивная, ул. Черемшанская).
18.08.2026 года с 07-00 до 16-00 (местного времени):
Клявлинский район:
д. Ерыкла (ул. Школьная, ул. Октябрьская, ул. Советская).
18.08.2026 года с 07-00 до 16-00 (местного времени):
Клявлинский район:
с. Степное Дурасово (ул. Преображенская, ул. Центральная).
18.08.2026 года с 07-00 до 16-00 (местного времени):
Клявлинский район:
ст. Клявлино (ул. Жукова).
19.08.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):
Челно-Вершинский район:
с. Чувашское Урметьево
19.08.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):
Челно-Вершинский район:
с. Малое Девлезеркино
19.08.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):
Челно-Вершинский район:
п. Покровка
19.08.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Красный Городок
19.08.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Кондурчинский (ул. Сосновая).
19.08.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Городцовка (ул. Лучистая).
19.08.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Дубовая Роща
19.08.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Михайловка
19.08.2026 года с 09-00 до 15-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Подлесный (ул. Подлесная).
19.08.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Новый Буян (п. Горьковский).
19.08.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Кривое Озеро (ул. Первомайская).
19.08.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Колодинка (ул. Камышинская, ул. Дорожная).
19.08.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Кондурчинский (ул. Солнечная).
19.08.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Кондурчинский (ул. Пионерская, ул. Лесная).
19.08.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
КМЗ им. Ленина (Удача) (Родиных).
19.08.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Горьковский (ул. Оптимистов).
19.08.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Красный Яр (ул. Славянская).
19.08.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Мирный СНТ Буровик (Нефтяник).
19.08.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
СДТ Зеленая Роща (ул. Рощинская).
19.08.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
д. Висловка (ул. Красноярская).
19.08.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Красный Яр (ул. Островок)
19.08.2026 года с 08-00 до 20-00 (местного времени):
Кинель-Черкасский район:
с. Ерзовка
19.08.2026 года с 08-00 до 20-00 (местного времени):
Кинель-Черкасский район:
с. Полудни
19.08.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
г. Чапаевск (ул. Радищева, ул. Циолковского, ул. Герцена, ул. Танкистов, ул. Краснофлотская)
19.08.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Красноармейский район:
п. Ленинский
В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.
Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.
Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.
Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.
Последние комментарии
А все же аудит надо провести.
Аукцион по продаже 50% ООО "ГЭС-2" перенесен на 19 сентября
ООО «Левит» — получила разрешение Федеральной антимонопольной службы на покупку исторической электростанции в центре Москвы — ООО «ГЭС-2», наряду с другими компаниями. ОАО «Мосэнерго» выставило 50% ООО «ГЭС-2» на торги, которые пройдут 5 сентября 2014. Начальная цена — 878 млн руб., заявки принимались до 29 августа.
Ну почему журналисты ВСЕГДА... повторюсь ВСЕГДА когда пишут об электростанциях вместо фотографий фотоэлектрических станций (которые производят электроэнергию от энергии Солнца) тулят фотографии тепловых (которые нагревают теплоноситель)
СД ОАО "СамараЭнерго" одобрил привлечение денежных средств у ОАО "Газпромбанк" (проверяйте информацию которую печатаете). По условиям договора ставка составит не более ** % годовых.