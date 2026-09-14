В девяти районах области временно отключат свет 15 и 16 сентября

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

15.09.2026 года с 9-00 до 15-00 (местного времени):

Елховский район:

с. Красные Дома

15.09.2026 года с 9-00 до 15-00 (местного времени):

Елховский район:

с. Вязовка

15.09.2026 года с 9-00 до 15-00 (местного времени):

Елховский район:

д. Фёдоровка

15.09.2026 года с 9-00 до 15-00 (местного времени):

Елховский район:

д. Мордвинка

15.09.2026 года с 9-00 до 15-00 (местного времени):

Елховский район:

п. Стрела

15.09.2026 года с 9-00 до 15-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Александровка

15.09.2026 года с 9-00 до 15-00 (местного времени):

Елховский район:

д. Шабановка

15.09.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Орловка (ул. Любимовская, ул. 40 Лет Победы, Комбикормовый завод, МТФ, Молокозавод.).

15.09.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Клявлинский район:

с. Старый Маклауш (ул. Полевая, ул. Лесная, ул. Павлова, ул. Восточная, ул. Юбилейная, ул. Заречная, ул. Почтовая, ул. Луговая, ул. Школьная).

15.09.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Кандабулак

15.09.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Ровный

15.09.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Мамыково

15.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Кондурчинский (ул. Междуречье).

15.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Красный Яр (ул. Славянская).

15.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Старая Бинарадка (ул. Заводская, ул. Школьная, ул. Совхозная, ул. Больничная, ул. Гагарина, ул. Фрунзе, ул. Советская).

15.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СДТ Зеленая Роща (ул. Рощинская).

15.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Старосемейкино (ул. Рабочая).

15.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Раевка (ул. Сокская).

15.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Колодинка (ул. Камышенская, ул. Дорожная).

15.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СДТ Зеленая Роща (ул. Зеленая).

15.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

д. Висловка (ул. Дачная).

15.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Водино

15.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Дубки

15.09.2026 года с 09-00 по 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Глушицкий

15.09.2026 года с 10-00 до 14-30 (местного времени):

Безенчукский район:

с. Преполовенка

15.09.2026 года с 10-00 до 13-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Пискалы (ул. Кооперативная, ул. Первомайская).

15.09.2026 года с 13-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Пискалы (ул. Школьная).

15.09.2026 года с 12-00 до 15-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Уваровка

15.09.2026 года с 11-00 до 13-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Новый Ризадей

15.09.2026 года с 11-00 до 13-00 (местного времени):

Сызранский район:

п. Ерик

15.09.2026 года с 11-00 до 13-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Новая Рачейка (ул. Юбилейная, ул. Молодежная, ул. Крестьянская, ул. Набережная, ул. Ленина, ул. Западная, ул. Новостроящаяся).

16.09.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Орловка (ул. Любимовская, ул. 40 Лет Победы, Комбикрковый завод, МТФ, Молокозавод).

16.09.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Клявлинский район:

с. Старый Маклауш (ул. Полевая, ул. Лесная, ул. Павлова, ул. Восточная, ул. Юбилейная, ул. Заречная, ул. Почтовая, ул. Луговая, ул. Школьная).

16.09.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Кандабулак

16.09.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Ровный

16.09.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Мамыково

16.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Кондурчинский (ул. Междуречье).

16.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Красный Яр (ул. Славянская).

16.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Старая Бинарадка (ул. Заводская, ул. Школьная, ул. Совхозная, ул. Больничная, ул. Гагарина, ул. Фрунзе, ул. Советская).

16.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СДТ Зеленая Роща (ул. Рощинская).

16.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Старосемейкино (ул. Рабочая).

16.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Раевка (ул. Сокская).

16.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Колодинка (ул. Камышенская, ул. Дорожная).

16.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СДТ Зеленая Роща (ул. Зеленая).

16.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

д. Висловка (ул. Дачная).

16.09.2026 года с 09-00 до 13-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Тимофеевка (ул. Школьная, пер. Строителей).

16.09.2026 года с 11-00 до 15-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Ягодное (ул. Манежная, ул. Сосновая, ул. Абрикосовая, ул. Майская, ул. Энтузиастов, ул. Яблоневая, ул. Русичей, ул. Родниковая, ул. Заволжская, ул. Центральная, ул. Автозаводская, ул. Тенистая, ул. Грибная, ул. Рябиновая, ул. Самарская, ул. Газовиков, ул. Солнечная, ул. Ставропольская, ул. Радужная, ул. Кленовая, ул. Пушкинская, ул. Степная, ул. Южная, ул. Березовая, ул. Ново-Северная, ул. Виноградная, ул. Тольяттинская, ул. Журавлиная, ул. Жигулевская, ул. Энергетиков, пр-д Зеленый, ул. Песочная, ул. Закатная, ул. Луговая, ул. В. Полевая, пр-д Южный, пр-д Восточный, ул. Тенистая).

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.