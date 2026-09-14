Самарская область вошла в топ-10 по состоянию рынка труда

Самарская область вошла в десятку лучших субъектов страны по состоянию рынка труда по итогам рейтинга Центра экономических исследований "РИА Рейтинг".
При составлении рейтинга учитывались восемь разных параметров, которые отражают текущее положение дел в том или ином регионе. Среди них - уровень зарплат, занятость, условия труда на рабочих местах и емкость рынка труда (общее число занятых в экономике и требуемых работников на вакантные места). Все данные сводились в единый показатель (от 1 до 100), который определял позицию региона в списке.
В лидеры вышли Москва и Санкт-Петербург, у которых значение рейтингового балла было 97,57 и 93,26, соответственно. Самарская область в этом году заняла восьмое место среди регионов страны с показателем 80,70.
"Высокая позиция в рейтинге по состоянию рынка труда - это результат взаимодействия предприятий, организаций и органов власти региона. В настоящее время в Самарской области уровень занятости равен 62,4%. По этому показателю регион занимает второе место с наибольшими значениями среди субъектов ПФО. В Самарской области предоставляются широкие возможности для трудоустройства и профессиональной реализации, в Кадровых центрах "Работа России" всегда готовы помочь всем, кто ищет работу", - прокомментировала министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ольга Фурсова.
Последние комментарии
Канатная дорога в Рождествено не решает проблем, будет дорого и также будем зависеть от погоды, почему не воздушное метро, это намного актуальнее чем это метро в Южном городе. Канатная дорога в прошлом, в Нижнем Новгороде она не оправдывает себя. Город могу перепутать
Что-то никто не хочет комментировать((
Да, на Авито надейся, а самне плошай. А сами авитчики поработать не хотят по этим специальностям, ?
Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.
Дорого яичко!