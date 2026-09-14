Самарская область вошла в топ-10 по состоянию рынка труда

Самарская область вошла в десятку лучших субъектов страны по состоянию рынка труда по итогам рейтинга Центра экономических исследований "РИА Рейтинг".

При составлении рейтинга учитывались восемь разных параметров, которые отражают текущее положение дел в том или ином регионе. Среди них - уровень зарплат, занятость, условия труда на рабочих местах и емкость рынка труда (общее число занятых в экономике и требуемых работников на вакантные места). Все данные сводились в единый показатель (от 1 до 100), который определял позицию региона в списке.

В лидеры вышли Москва и Санкт-Петербург, у которых значение рейтингового балла было 97,57 и 93,26, соответственно. Самарская область в этом году заняла восьмое место среди регионов страны с показателем 80,70.

"Высокая позиция в рейтинге по состоянию рынка труда - это результат взаимодействия предприятий, организаций и органов власти региона. В настоящее время в Самарской области уровень занятости равен 62,4%. По этому показателю регион занимает второе место с наибольшими значениями среди субъектов ПФО. В Самарской области предоставляются широкие возможности для трудоустройства и профессиональной реализации, в Кадровых центрах "Работа России" всегда готовы помочь всем, кто ищет работу", - прокомментировала министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ольга Фурсова.