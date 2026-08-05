В Самарской области запускают усиленную систему трудоустройства участников СВО

В Самарской области планируют усилить поддержку занятости участников СВО: губернатор Вячеслав Федорищев одобрил инициативы депутата Самарской Губернской Думы Александра Живайкина, направленные на трудоустройство и более спокойную адаптацию к мирной жизни.

Тема прозвучала на оперативном совещании в региональном правительстве после доклада министерства труда — и разговор получился не "в общем", а по существу. Сегодня в регионе 792 вернувшихся участника СВО пока остаются без работы. Более половины из них имеют инвалидность, около 20% — судимость, порядка 10% — пенсионеры. Эти цифры показывают, почему стандартные маршруты через вакансии и формальные консультации не всегда срабатывают: у людей слишком разные стартовые условия, и им нужна понятная система сопровождения, которая не превращается в бесконечный круг справок и ожидания.

Центральной точкой предложений стало расширение практики проекта "Сердце Воина" — формата "Равный — равному", когда в кадровых центрах с соискателями работают ветераны. В таком диалоге проще говорить прямо: без неловкости, без лишних объяснений, без ощущения, что тебя оценивают "сверху". По данным кадровых центров, за год число обращений выросло в 1,5 раза; при участии консультантов-ветеранов 54 человека уже нашли работу, ещё 124 получили комплексное сопровождение — помогли составить резюме, подобрать вакансии, подготовиться к собеседованиям и пройти этот путь до результата, а не до очередной формальной встречи.

Пакет инициатив, представленный Александром Живайкиным, дополняет этот подход конкретными инструментами. "Боевое резюме" предлагает перевести военный опыт на язык, который считывает работодатель: управление техникой, работа в команде, ответственность, командование — не строки "про службу", а понятные компетенции. Реестр "Работодатель СВО" предполагает список компаний, готовых принимать ветеранов не на словах, а на практике, с публичной отметкой и дополнительными возможностями для социально ответственного бизнеса. Отдельный акцент — на цифровой поддержке: чат-бот, через который можно подобрать вакансию, задать вопрос консультанту, записаться на обучение и получить сопровождение без лишней бюрократии. Для сложных случаев предложена программа "Профессия за 60 дней" — ускоренное практико-ориентированное обучение востребованным специальностям в рамках нацпроекта "Кадры". Важной частью стали и "земные" решения: информирование через МФЦ, поликлиники и другие места, где ветераны бывают регулярно, а также выездные бригады психологической поддержки, чтобы помощь доходила до районов области, даже если человеку трудно прийти очно.

Вячеслав Федорищев поддержал предложенные меры. Следующий шаг — масштабировать принцип "Равный — равному" шире: не только в кадровых центрах, но и в социальной защите, медицинских учреждениях и программах поддержки предпринимательства. Смысл этих решений в одном: сделать так, чтобы возвращение к работе не становилось ещё одним испытанием, а превращалось в понятный маршрут, где человека не оставляют один на один с вопросом "что дальше".