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Авито Работа начинает сотрудничество с "Клубом молодых промышленников"

САМАРА. 9 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Авито Работа и Межрегиональный союз "Клуб молодых промышленников" заключили соглашение о сотрудничестве: будут совместно поддерживать соискателей и работодателей, а также повышать привлекательность карьеры в промышленности. Документ подписали Антон Уваров, управляющий директор Авито Работы, и Антон Ковалёв, председатель Межрегионального союза "Клуб молодых промышленников".

Фото: предоставлено пресс-службой Авито

Партнёрство, начатое в рамках деловой программы ПМЭФ, направлено на решение актуальных вопросов подбора и удержания кадров в промышленности с учетом отраслевой специфики. Совместные инициативы предусматривают комплексную поддержку соискателей на этапе выбора оптимальных карьерных траекторий, а также развитие эффективных инструментов для поиска и подбора релевантных специалистов.

Промышленность активно наращивает наём: по данным Авито Работы с января по май 2026 года количество вакансий в тяжёлом машиностроении выросло на 68%, в энергетике — на 21%. Аналитика платформы станет одним из инструментов для мониторинга ситуации на рынке труда и эффективного подбора персонала.

В совместных планах Авито Работы и "Клуба молодых промышленников" — развитие экспертизы о рынке труда, а также системная работа по повышению привлекательности работы в промышленном секторе. Спикеры платформы проведут вебинары для работодателей на основе собственной аналитики по сферам и регионам, расскажут бизнесу о соискателях, их ожиданиях и факторах выбора компаний, о современных форматах занятости, развитии HR-бренда и расширении географии найма.

"Партнёрство с "Клубом молодых промышленников" позволит нам глубже погрузиться в специфику производственного сектора и предложить его представителям действенные инструменты подбора персонала: от найма квалифицированных специалистов до аналитики рынка труда. Мы разделяем цель поддержать рост отрасли и готовы вносить в это свой вклад: делиться аналитикой платформы, экспертизой рынка, успешными кейсами работодателей, эксклюзивными практиками", — комментирует Антон Уваров, управляющий директор Авито Работы.

"Для руководителей промышленных предприятий доступ к эффективным инструментам подбора персонала — это не просто удобство, а полноценное конкурентное преимущество. Участники нашего Клуба управляют предприятиями более чем в 50 регионах страны, и перед каждым из них стоит задача найти и удержать квалифицированных специалистов. Сотрудничество с Авито Работой даёт нам возможность выстроить системную работу с рынком труда, опираясь на реальную аналитику платформы и лучшие практики ведущих работодателей", — комментирует Антон Ковалёв, председатель Межрегионального союза "Клуб молодых промышленников".

Межрегиональный союз "Клуб молодых промышленников" основан в 2019 году и сегодня объединяет более 250 участников из 50+ регионов России. Клуб проводит свыше 150 мероприятий в год.

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Последние комментарии

Вячеслав Гусев 27 ноября 2024 03:45 Авито Работа поможет РЖД найти работников по востребованным специальностям

Да, на Авито надейся, а самне плошай. А сами авитчики поработать не хотят по этим специальностям, ?

Oleg Zuev 02 декабря 2014 10:22 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

да, там , видимо, много курили.. В одну кучу собрали и бомбил и таксистов нелегальных. А какие они, легальные таксисты?. У нас куча фирм, которая предоставляет услуги такси.. вот только там числится по 2-3 человека, а на вызовы выезжает не один десяток машин. Кто-нибудь видел у таксистов ремни на заднем сиденье? Приходится диспетчера предупреждать, что мне нужна машина именно с ремнями!! И чем же эти горе-таксисты от бомбил отличаются? повышенной заботой о моей безопасности?

Thought Mind 30 ноября 2014 16:42 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

Что курите? что пишите?... такси—все легальные, но "бомбилы"—это не таксисты -это "теневой" извоз

Иванов Александр 29 ноября 2014 18:55 Самарская область занимает первое место по уровню занятости среди регионов ПФО

Л.О.Ж.Ь.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Потому что получить статус безработного НЕВОЗМОЖНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Высококлассным специалистам предлагают идти в дворники!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Артем Абрамов 29 октября 2012 15:08 Инвесторы, реализующие проекты в монопрофильных городах, получат по 2 тыс. евро за рабочее место

не маловато ли 1500 рабочих мест на 150 000 населения?

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