Авито Работа начинает сотрудничество с "Клубом молодых промышленников"

Авито Работа и Межрегиональный союз "Клуб молодых промышленников" заключили соглашение о сотрудничестве: будут совместно поддерживать соискателей и работодателей, а также повышать привлекательность карьеры в промышленности. Документ подписали Антон Уваров, управляющий директор Авито Работы, и Антон Ковалёв, председатель Межрегионального союза "Клуб молодых промышленников".

Партнёрство, начатое в рамках деловой программы ПМЭФ, направлено на решение актуальных вопросов подбора и удержания кадров в промышленности с учетом отраслевой специфики. Совместные инициативы предусматривают комплексную поддержку соискателей на этапе выбора оптимальных карьерных траекторий, а также развитие эффективных инструментов для поиска и подбора релевантных специалистов.

Промышленность активно наращивает наём: по данным Авито Работы с января по май 2026 года количество вакансий в тяжёлом машиностроении выросло на 68%, в энергетике — на 21%. Аналитика платформы станет одним из инструментов для мониторинга ситуации на рынке труда и эффективного подбора персонала.

В совместных планах Авито Работы и "Клуба молодых промышленников" — развитие экспертизы о рынке труда, а также системная работа по повышению привлекательности работы в промышленном секторе. Спикеры платформы проведут вебинары для работодателей на основе собственной аналитики по сферам и регионам, расскажут бизнесу о соискателях, их ожиданиях и факторах выбора компаний, о современных форматах занятости, развитии HR-бренда и расширении географии найма.

"Партнёрство с "Клубом молодых промышленников" позволит нам глубже погрузиться в специфику производственного сектора и предложить его представителям действенные инструменты подбора персонала: от найма квалифицированных специалистов до аналитики рынка труда. Мы разделяем цель поддержать рост отрасли и готовы вносить в это свой вклад: делиться аналитикой платформы, экспертизой рынка, успешными кейсами работодателей, эксклюзивными практиками", — комментирует Антон Уваров, управляющий директор Авито Работы.

"Для руководителей промышленных предприятий доступ к эффективным инструментам подбора персонала — это не просто удобство, а полноценное конкурентное преимущество. Участники нашего Клуба управляют предприятиями более чем в 50 регионах страны, и перед каждым из них стоит задача найти и удержать квалифицированных специалистов. Сотрудничество с Авито Работой даёт нам возможность выстроить системную работу с рынком труда, опираясь на реальную аналитику платформы и лучшие практики ведущих работодателей", — комментирует Антон Ковалёв, председатель Межрегионального союза "Клуб молодых промышленников".

Межрегиональный союз "Клуб молодых промышленников" основан в 2019 году и сегодня объединяет более 250 участников из 50+ регионов России. Клуб проводит свыше 150 мероприятий в год.