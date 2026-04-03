Екатерина Новикова, ОТП Банк: сегодня выигрывает самый адаптивный

Руководитель по развитию молодежных программ ОТП Банка Екатерина Новикова выступила на панельной дискуссии в рамках образовательного интенсива о карьерных траекториях "Компас выпускника - 2026" для студентов Президентской Академии (РАНХиГС), где рассказала, какие навыки сейчас служат для выпускников ключевыми и как начинающему специалисту построить карьеру.

В начале выступления спикер отметила, что стажировки - это отличный карьерный инструмент и для студентов, и для бизнеса. Студенты могут испытать себя в разных направлениях и безопасно совершать ошибки, трансформируя их в ценный опыт. А после стажировки получают шанс устроиться на работу. Для бизнеса же это возможность "поймать" талантливых и молодых специалистов на старте их карьеры. "Есть большая вероятность, что студент после стажировки решит остаться в компании и расти как специалист. И даже если через несколько лет он сменит компанию, то потом он может захотеть вернуться на свое первое место работы, но теперь уже как профессионал с большим опытом", - делится мнением Екатерина Новикова.

Так, ОТП банк активно развивает молодежные программы, стажировки и образовательные вебинары c 2020 года. В каждый набор более чем 50% студентов остаются в штате компании. Самые распространенные направления - аналитика и ИТ. Благодаря такому подходу у студентов есть возможность еще до получения диплома погрузиться в профессию, испытать себя в разных сферах и сделать более осознанный выбор карьерного пути.

Спикер подчеркнула, что в процессе стажировке каждая сторона, участвующая в процессе, должна быть толерантна к ошибкам как естественной части профессионального развития на протяжении всей жизни человека. Поэтому в банке существуют программы наставничества и экспертной поддержки, благодаря которым стажеры и начинающие сотрудники получают оперативную помощь более опытных коллег. "В компании всегда предоставляют возможность учиться на неуспешных кейсах, так работник получает новый опыт, а работодатель - повод усовершенствовать процессы. Такой подход к стажировкам позволяет не только эффективно развивать молодых специалистов, но и формировать устойчивую кадровую базу, готовую к работе в условиях быстро меняющейся и конкурентной бизнес-среды", - поясняет Екатерина Новикова.

Продолжая рассказ об особенностях стажировок, Екатерина также обратила внимание на различия между работой в бизнесе и государственном секторе: "В бизнесе от сотрудников всегда ожидают больше инициативности и готовности находить решения, которые помогут команде работать быстрее и эффективнее. Молодые специалисты часто предлагают нестандартные и смелые подходы, которые помогают компании становиться более конкурентоспособной. Госсектор же более консервативен. Поэтому при выборе места для стажировки нужно учитывать и эти особенности".

При обсуждении вопроса карьерных трендов Екатерина Новикова отметила, что в современной конкурентной среде ключевую роль играют не только знания, но и гибкие навыки. "Сегодня выигрывает не самый умный, а самый адаптивный. Часто молодых специалистов сдерживают не пробелы в знаниях, а страх задавать вопросы, проявлять инициативу и болезненная реакция на обратную связь. Именно поэтому особенно ценятся такие качества, как гибкость, проактивность, открытость к обратной связи и готовность учиться на ошибках, умение задавать вопросы и отсутствие страха выглядеть неидеально", - подытожила Екатерина Новикова.