Глава брокера ВТБ рассказал, каким должен быть идеальный портфель

Главный принцип построения портфеля — диверсификация, когда в портфеле есть разные классы активов, сообщил руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ Андрей Яцков, выступая на Дне инвестора банка в Москве.

"Идеального портфеля не существует без учёта тех целей, сроков и риск‑профиля, которые есть у конкретного клиента. Если говорить про общие принципы построения портфеля, — это диверсифицированный портфель, в котором есть несколько классов активов", — сказал Яцков.

Среди наиболее перспективных сейчас активов он назвал государственные облигации и акции ИТ и финансовых компаний, а также акции компаний с высокими дивидендами.

"Если говорить о пропорциях и дополнительных активах, которые можно добавить в этот портфель, — это, конечно, золото, как один из защитных активов. А помимо длинных государственных рублёвых облигаций, это также облигации, номинированные в валюте" — отметил глава брокера.