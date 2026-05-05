Новиком выступил организатором облигационного займа "МегаФона"

Банк Новиком принял участие в организации выпуска биржевых облигаций оператора телекоммуникационной связи "МегаФон", подтвердив экспертизу в структурировании и сопровождении сделок на долговом рынке.
Размещение облигаций серии БО-002Р-11 состоялось 28 апреля 2026 года на Московской бирже. Объем выпуска составил 25 млрд рублей: инвесторам было предложено 25 млн облигаций номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая. Срок обращения займа — 2 года 10 месяцев (1020 дней), купонный период — 30 дней.
Купон по облигациям установлен в переменном формате и рассчитывается исходя из значения ключевой ставки Банка России с фиксированным спредом 1,25% годовых. Это делает инструмент привлекательным для инвесторов в текущих рыночных условиях.
Новиком выступил организатором размещения наряду с другими крупными российскими банками.
Выпуск включен во Второй уровень листинга Московской биржи, соответствует требованиям для инвестирования средств пенсионных накоплений и страховых резервов, а также включения в Ломбардный список Банка России. Бумаги доступны для приобретения неквалифицированными инвесторами при условии прохождения установленного тестирования.
Участие в организации выпуска облигаций одного из крупнейших телекоммуникационных операторов страны отражает стратегию Новикома по расширению присутствия на рынке капитала и развитию инструментов привлечения финансирования для ведущих российских компаний.
