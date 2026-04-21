Ольга Скоробогатова: "Партнерство - это все-таки не кикбоксинг, а, скорее, танго" Сбер повысил уровень обслуживания для людей с особенностями речи в контактном центре Воронежское отделение СоюзМаш России провело отчетно-выборную конференцию "Эксперт РА" подтвердило рейтинг НОВИКОМа на уровне ruAA ОТП Банк снизил ставку рефинансирования

Ольга Скоробогатова: "Партнерство - это все-таки не кикбоксинг, а, скорее, танго"

Российские банки и маркетплейсы переходят к более зрелой модели взаимодействия и могут в перспективе запустить новые совместные бизнес-решения, ориентированные на удобство клиентов. Об этом в интервью РБК рассказала первый заместитель президента - председателя правления ВТБ Ольга Скоробогатова.

По ее оценке, эволюцию отношений между банками и маркетплейсами можно описать через психологические стадии, значительная часть которых уже пройдена.

"Это как принципы психологии: вначале отрицание, потом принятие, потом созидание. Мне кажется, что этап отрицания с маркетплейсами и с банками маркетплейсов уже пройден".

Она отметила, что изменения происходят с обеих сторон: как банки пересматривают свое отношение к экосистемам, так и сами маркетплейсы начинают по-новому оценивать ограничения собственной банковской модели.

"Не только банки, которые видели справедливые угрозы в банках-маркетплейсах, но и сами маркетплейсы стали понимать, что, имея только свой банк - ты своему клиенту не дашь все те сервисы и продукты, которые он хочет получить".

По словам Ольги Скоробогатовой, следующим этапом может стать формирование новых форм партнерства и совместных бизнес-моделей между участниками:

"Думаю, и одно, и второе сообщество сейчас находятся на стадии принятия, и вижу следующий шаг как некое осмысление новых бизнес-моделей между банками, маркетплейсами и банками маркетплейсов".

"Партнерство - это все-таки не кикбоксинг, а, скорее, танго, когда вы, чувствуя друг друга, должны договориться, что будет наилучшим для клиента и как вы заработаете - и один партнер, и второй. Этот диалог непрост, очень непрост. Думаю, такие диалоги начнутся. Насколько успешны они будут, и насколько продвинутся стороны в этом, время покажет", - добавила Скоробогатова.

Петр Югов 27 октября 2025 08:55 Сбербанк объявил режим работы 3-7 ноября

Отличная новость для тех, кто планирует банковские операции на праздники.

Петр Югов 25 сентября 2025 09:32 "Стильно, модно, молодежно": зачем банки выпускают светящиеся карты

Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.

Олег Васильев 23 мая 2025 05:37 Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

