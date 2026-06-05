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Банки Финансы

"Ставки пойдут вниз, экономика оживет": Андрей Костин назвал лучший способ сбережения денег

САМАРА. 5 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Президент - председатель правления ВТБ Андрей Костин на ПМЭФ-2026 представил позитивный взгляд на динамику инфляции и дал четкую стратегию сбережений для частных лиц. В Блогерской студии VK Видео в беседе с Юлией Меньшовой глава банка заявил, что жесткая денежно-кредитная политика ЦБ дает ощутимые плоды, а финансовая система чувствует себя устойчиво, несмотря на более чем 30 тысяч санкций и вынужденные оборонные расходы.

Фото: предоставлено пресс-службой ВТБ

"Инфляция у нас резко идет вниз. Если она будет дальше идти так вниз, то мы скоро получим и лучшую ставку, и оживление экономики и, безусловно, больше кредитов. Мы на это надеемся", - подчеркнул Костин. Он отметил, что замедление глобального роста и экономики Китая создает фон неопределенности для российского экспорта, однако текущая ситуация "совсем неплоха". Работающий в банковской сфере с 1990-х годов, банкир заметил, что сегодняшние вызовы не идут ни в какое сравнение с потрясениями прошлых десятилетий, и призвал россиян доверять стабильной банковской системе.

В части личных финансов Андрей Костин придерживается последовательной тактики. "Лучше хранить деньги в банке. Но я имею в виду не консервную емкость, а учреждение. В банке, именно в банке", - пошутил он, добавив, что высокие ставки по депозитам и исторически крепкий рубль делают этот инструмент безальтернативным на текущем этапе.

По мере ожидаемого смягчения политики ЦБ в ближайший год глава ВТБ советует постепенно переводить накопления в инструменты с фиксированной доходностью. "Можно переходить к более сложным продуктам (это, например, облигации государственные или облигации с фиксированным доходом). Тогда при всем изменении цены вы все равно получите все свои деньги плюс все свои проценты", - пояснил он.

При этом банкир предостерег от необдуманного входа на рынок акций и деривативов. Он привел показательный диалог: "Один молодой человек спросил меня: "Когда же банки начнут допускать детей 14 лет до брокерских счетов? Вот я сейчас торгую со счета бабушки". Костин подчеркнул, что высокая геополитическая волатильность требует профессиональной подготовки, а таковой у большинства людей попросту нет. Попытки неподготовленных инвесторов (особенно молодежи) активно торговать на бирже он считает неоправданным риском, ставя во главу угла доверие к банковским продуктам с понятной доходностью.

Гид потребителя

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