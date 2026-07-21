ПДС объединила миллионы россиян: Самарская область — в числе регионов с уверенным ростом участников

Программа долгосрочных сбережений (ПДС), запущенная 1 января 2024 г., демонстрирует впечатляющие результаты на федеральном уровне. Как сообщили в Министерстве финансов РФ, общий объем государственного софинансирования личных взносов граждан с момента старта программы достиг 217,7 млрд рублей. Из них 165,9 млрд рублей было начислено в 2026 г. в пользу 7,8 млн вкладчиков.

Интерес к инструменту продолжает расти: только за первое полугодие 2026 г. было заключено порядка трех млн новых договоров, а общее число участников программы превысило 13 млн человек.

"Все больше россиян рассматривают Программу долгосрочных сбережений как удобный и надежный инструмент. Формируя долгосрочные сбережения граждан, мы даем экономике "длинные деньги" — устойчивый источник внутренних инвестиционных ресурсов, которые могут направляться на финансирование масштабных инфраструктурных и инвестиционных проектов, способствовать развитию финансового рынка и обеспечению устойчивого экономического роста", — отметил заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков.

Программа сочетает механизмы государственной поддержки и реальные финансовые преимущества: софинансирование взносов, налоговые льготы, возможность получения инвестиционного дохода и надежную защиту накоплений. Средства участников инвестируются выбранными негосударственными пенсионными фондами и застрахованы государством на сумму 2,8 млн рублей.

Уверенные показатели федерального уровня находят отражение и в регионах. В Самарской области к программе долгосрочных сбережений присоединились уже более 330 тыс. жителей — с начала года этот показатель вырос на 27%, и сегодня 10,6% населения региона являются участниками ПДС. Объем фактических взносов по договорам с начала года увеличился наполовину и сейчас превысил 20 млрд рублей.

Популяризации программы и росту ее востребованности в регионе способствует системная просветительская работа. В рамках региональной программы "Повышение финансовой грамотности населения Самарской области" на 2024–2030 годы регулярно проводятся выездные мероприятия. Так, ведущие специалисты финансово-налоговой сферы отправляются "финансовым десантом" в трудовые коллективы, где простым языком отвечают на вопросы — от ведения личного бюджета до участия в долгосрочных сберегательных программах. Одна из последних таких встреч состоялась с коллективом министерства имущественных отношений Самарской области.

Кроме того, этим летом на базе детского оздоровительного центра "Жигули" региональный центр финансовой грамотности провел четвертую профильную смену для обучающихся. Сотрудники министерства финансов Самарской области встретились не только со школьниками и студентами, но и с педагогами, подробно рассказав о преимуществах программы долгосрочных сбережений.