ВТБ назвал сценарий повышения ключевой ставки маловероятным

Первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов заявил на Финконгрессе в Санкт-Петербурге, что сценарий повышения ключевой ставки в России маловероятен.

По его оценке, в худшем сценарии может произойти только то, что на большем количестве заседаний ЦБ ставка останется неизменной, поскольку регулятор стремится поддерживать слабопозитивный рост ВВП и не допускать рецессии.

Пьянов также обратил внимание на то, что рост цен на топливо не блокирует возможность дальнейших "гомеопатических" шагов по ставке: топливный компонент не входит в устойчивые элементы инфляции, которые, по оценке ВТБ, будут снижаться, тогда как цены на бензин будут влиять на неустойчивые компоненты и инфляционные ожидания.

Отвечая на вопрос об угрозе рецессии, топ-менеджер ВТБ отметил, что ожидаемый рост ВВП на 0,5% по итогам года нельзя считать рецессией, поскольку классическое определение рецессии предполагает отрицательную динамику два квартала подряд, тогда как 0,5% — это слабый, но все же положительный рост.