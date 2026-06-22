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Сбер: более 700 тыс. клиентов заказывали наличные онлайн

САМАРА. 22 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Клиенты Сбера могут заказывать крупную сумму наличных в приложении СберБанк Онлайн (начиная с версии 16.13 для iOS и 16.8 для Android). Для этого нужно открыть раздел "Все сервисы", перейти в "Управление финансами", затем — в "Заказ наличных в офис". Другой способ — написать "Заказ наличных" в строке поиска с ГигаЧатом.

Удобное отделение можно выбрать в приложении за несколько секунд и прийти в банк только, чтобы получить заказанные деньги. Ранее приходилось посещать офис дважды: сначала для оформления заявки, а потом для получения средств.

Сервисом могут воспользоваться клиенты старше 18 лет, чтобы заказать рубли, доллары США или евро. Услуга работает во всех городах, где есть отделения Сбера.

Вячеслав Цыбульников, заместитель председателя правления Сбербанка:

"Уже год наши клиенты могут заказать наличные прямо в приложении СберБанк Онлайн. Достаточно всего пары минут — и человек точно знает, что нужная сумма ждёт его в удобном для него офисе, который он выбрал сам. С запуска сервиса уже больше 727 тысяч клиентов заказали деньги онлайн — это показатель, что услуга востребована и помогает людям эффективно планировать своё время".

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