АКРА подтвердило кредитный рейтинг ОТП Банка на уровне АА-(RU), прогноз "стабильный"

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг ОТП Банка на уровне АА-(RU) со стабильным прогнозом.
ОТП Банк уже несколько лет подряд уверенно сохраняет свои позиции в пуле лидеров финансового рынка с высоким уровнем кредитного рейтинга по национальной шкале. Агентство отмечает укрепление на протяжении последних нескольких лет рыночных позиций банка, в том числе за счет расширения профиля и масштабов деятельности на фоне увеличения объема собственного капитала и базы фондирования. По мнению АКРА, система управления способствует успешной реализации ОТП Банком своей стратегии.
Аналитики также выделяют стабильно высокую диверсификацию операционного дохода и высокую рентабельность бизнеса банка, а также продолжающееся улучшение показателей операционной эффективности.
Сильная оценка достаточности капитала, по мнению АКРА, отражает высокую способность к его генерации и комфортный уровень нормативов достаточности капитала.
Розничный профиль деятельности позволяет Банку поддерживать диверсификацию кредитного портфеля на высоком уровне. Сохраняется удовлетворительная оценка риск-профиля банка и адекватная позиция по фондированию и ликвидности.
При формировании рейтинговой оценки АКРА также учитывает возможность получения ОТП Банком поддержки со стороны материнской Группы ОТП — крупнейшего провайдера финансовых услуг в странах Центральной, Южной и Восточной Европы.
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