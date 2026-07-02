Герман Греф: "Производительность труда на разных предприятиях одной отрасли отличается в пять раз"

За последние 10 лет во многих отраслях российской экономики накопился огромный разрыв в производительности. По такому показателю отраслевые лидеры в пять раз опережают отстающих, что значительно выше, чем в развитых странах или в Китае. Об этом Герман Греф, президент, председатель правления Сбербанка, рассказал на пленарной сессии "Курс на долгосрочный рост: как не растерять возможности", которая открыла Финансовый конгресс Банка России.

В дискуссии также участвовали главный управляющий директор Альфа-Банка Владимир Верхошинский, президент, председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин, председатель Банка России Эльвира Набиуллина и заместитель председателя правительства РФ Александр Новак.

Герман Греф представил результаты обширного исследования производительности труда, подготовленного ЦМИ Сбера — первого в стране исследования столь высокого уровня детализации. Любая отрасль состоит из очень разных компаний — зачастую их объединяет только общий код ОКВЭД, отметил президент Сбербанка. К примеру, сельское хозяйство — это и крупные агрохолдинги, и фермерские хозяйства, и отдельные дачники. Поэтому бессмысленно изучать "среднюю температуру" в отрасли — нужно смотреть на конкретные предприятия.

Герман Греф, президент, председатель правления Сбербанка:

"Мы проанализировали производительность труда на отдельных предприятиях, а не по отраслям. Исследование показало, что внутри любой отрасли есть и конкурентоспособные компании, и так называемый хвост распределения. Причём разница между лидерами и отстающими достигает пяти раз. Это значительно выше, чем в развитых экономиках или в Китае, где максимальный разрыв — три раза".

У такой ситуации три основные причины, объяснил Герман Греф. Первая — хроническое недоинвестирование, прежде всего в технологии. Вторая — огромный разрыв в качестве управления в компаниях. Третья — высокие барьеры для перетока труда и капитала.

Герман Греф, президент, председатель правления Сбербанка:

"Расчёты показывают: если довести хотя бы 50% компаний до уровня 10% лучших по производительности, это может дать дополнительный прирост ВВП на 2–3% в год. Внедрение технологий может повысить производительность труда на 11–22% в зависимости от конкретной компании. Если совместить генеративный и физический искусственный интеллект (роботов), потенциал роста производительности ещё выше — 21–33%. Вопрос в том, как эти факторы системно задействовать на уровне отраслей и какие у правительства есть рычаги".

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