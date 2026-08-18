В Самаре пару обвинили в хищении 15 млн руб. у матери погибшего ветерана СВО

Следственными органами СК России по Самарской области предъявлено обвинение 54-летнему мужчине и 38-летней женщине, похитивших деньги у матери погибшего военнослужащего, сообщает пресс-служба СУ СК РФ региона. Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере) возбуждено на основании материалов, поступивших из УФСБ России по Самарской области.

По версии следствия, с ноября 2025 по апрель 2026 г. фигуранты, преследуя цель личного обогащения, узнав от знакомой о гибели ее сына в зоне проведения специальной военной операции, вступили в преступный сговор, направленный на хищение денег, положенных матери военнослужащего, погибшего при исполнении служебных обязанностей.



Фигуранты предложили потерпевшей помощь в оформлении необходимых документов для получения положенных выплат. Женщина предоставила необходимую информацию обвиняемому, а также оформила на него банковскую доверенность.

Получив доступ к банковскому счету женщины, обвиняемые похитили 15 млн руб., поступившие ей в качестве единовременной выплаты. Фигуранты приобрели на похищенные деньги жилой дом и два автомобиля. Кроме того, потерпевшую заверили, что для нее была приобретена квартира, однако право собственности на жилое помещение фигурантами было оформлено на подставное лицо.

В ходе следствия на все вышеуказанное движимое и недвижимое имущество был наложен арест в целях обеспечения исполнения приговора в части имущественных взысканий.

В отношении мужчины по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Женщина на время следствия будет находиться под домашним арестом.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, а также иных возможных эпизодов преступной деятельности обвиняемых.