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Преступления Происшествия

В Самаре пару обвинили в хищении 15 млн руб. у матери погибшего ветерана СВО

САМАРА. 18 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Следственными органами СК России по Самарской области предъявлено обвинение 54-летнему мужчине и 38-летней женщине, похитивших деньги у матери погибшего военнослужащего, сообщает пресс-служба СУ СК РФ региона. Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере) возбуждено на основании материалов, поступивших из УФСБ России по Самарской области.

По версии следствия, с ноября 2025 по апрель 2026 г. фигуранты, преследуя цель личного обогащения, узнав от знакомой о гибели ее сына в зоне проведения специальной военной операции, вступили в преступный сговор, направленный на хищение денег, положенных матери военнослужащего, погибшего при исполнении служебных обязанностей. 

Фигуранты предложили потерпевшей помощь в оформлении необходимых документов для получения положенных выплат. Женщина предоставила необходимую информацию обвиняемому, а также оформила на него банковскую доверенность.

Получив доступ к банковскому счету женщины, обвиняемые похитили 15 млн руб., поступившие ей в качестве единовременной выплаты. Фигуранты приобрели на похищенные деньги жилой дом и два автомобиля. Кроме того, потерпевшую заверили, что для нее была приобретена квартира, однако право собственности на жилое помещение фигурантами было оформлено на подставное лицо.

В ходе следствия на все вышеуказанное движимое и недвижимое имущество был наложен арест в целях обеспечения исполнения приговора в части имущественных взысканий.

В отношении мужчины по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Женщина на время следствия будет находиться под домашним арестом. 

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, а также иных возможных эпизодов преступной деятельности обвиняемых.

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По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы

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Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут

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