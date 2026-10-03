Житель Чапаевска после застолья угнал автомобиль, чтобы вернуться домой

В полицию Волжского района обратилась местная жительница с заявлением об угоне автомобиля. Женщина рассказала, что вечером оставила Lada-2114, принадлежащую её мужу, за воротами дома. Пострадавшая забыла закрыть машину и утром ее уже не было на месте.
Полицейские по ориентировке нашли машину на ул. Строительной в Чапаевске, там же и задержали подозреваемого - 34-летнего ранее судимого за кражи местного жителя.
Мужчина пояснил полицейским, что приехал с компанией в гости к приятелю в Волжский район, где распивал спиртные напитки. Позже ему захотелось вернуться домой в Чапаевск, но денег на проезд не оказалось, зато ключи в замке зажигания чужого автомобиля имелись. Добравшись до дома, угонщик оставил машину у своего дома и отправился отдыхать.
В отношении задержанного возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ. Суд признал доказательства достаточными и назначил мужчине условное наказание — лишение свободы с испытательным сроком на два года. Приговор вступил в законную силу, автомобиль вернули владельцу.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках