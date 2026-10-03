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Преступления Происшествия

Житель Чапаевска после застолья угнал автомобиль, чтобы вернуться домой

ЧАПАЕВСК. 3 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В полицию Волжского района обратилась местная жительница с заявлением об угоне автомобиля. Женщина рассказала, что вечером оставила Lada-2114, принадлежащую её мужу, за воротами дома. Пострадавшая забыла закрыть машину и утром ее уже не было на месте. 

Полицейские по ориентировке нашли машину на ул. Строительной в Чапаевске, там же и задержали подозреваемого - 34-летнего ранее судимого за кражи местного жителя. 

 

Мужчина пояснил полицейским, что приехал с компанией в гости к приятелю в Волжский район, где распивал спиртные напитки. Позже ему захотелось вернуться домой в Чапаевск, но денег на проезд не оказалось, зато ключи в замке зажигания чужого автомобиля имелись. Добравшись до дома, угонщик оставил машину у своего дома и отправился отдыхать.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ. Суд признал доказательства достаточными и назначил мужчине условное наказание — лишение свободы с испытательным сроком на два года. Приговор вступил в законную силу, автомобиль вернули владельцу.

Гид потребителя

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