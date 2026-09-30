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Преступления Происшествия

В Самаре на 50 тыс. рублей оштрафовали женщину, продававшую алкоголь подросткам

САМАРА. 30 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарские приставы взыскали уголовный штраф с продавца, реализующего алкоголь несовершеннолетним, передает пресс-служба УФССП по региону.

Работница одного из алкомаркетов Самары, не убедившись в возрасте покупателя, продала ему алкогольный напиток. Ранее она уже привлекалась к административной ответственности по статье "Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции".

За повторное нарушение законодательства женщину ждала уже уголовная ответственность по статье "Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции, табачной продукции, табачных изделий, никотинсодержащей продукции или сырья для их производства, кальянов, устройств для потребления никотинсодержащей продукции".

Суд назначил нарушительнице штраф в размере 50 тысяч рублей.

"В рамках исполнительного производства судебный пристав-исполнитель вызвал должницу на прием, где разъяснил, что в случае непогашения уголовного штрафа, тот может быть заменен на иное, более строгое наказание. Не желая столкнуться с неприятными последствиями, женщина полностью выплатила уголовный штраф", — отмечается в сообщении.

Гид потребителя

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