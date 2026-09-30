В Самаре на 50 тыс. рублей оштрафовали женщину, продававшую алкоголь подросткам

Самарские приставы взыскали уголовный штраф с продавца, реализующего алкоголь несовершеннолетним, передает пресс-служба УФССП по региону.
Работница одного из алкомаркетов Самары, не убедившись в возрасте покупателя, продала ему алкогольный напиток. Ранее она уже привлекалась к административной ответственности по статье "Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции".
За повторное нарушение законодательства женщину ждала уже уголовная ответственность по статье "Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции, табачной продукции, табачных изделий, никотинсодержащей продукции или сырья для их производства, кальянов, устройств для потребления никотинсодержащей продукции".
Суд назначил нарушительнице штраф в размере 50 тысяч рублей.
"В рамках исполнительного производства судебный пристав-исполнитель вызвал должницу на прием, где разъяснил, что в случае непогашения уголовного штрафа, тот может быть заменен на иное, более строгое наказание. Не желая столкнуться с неприятными последствиями, женщина полностью выплатила уголовный штраф", — отмечается в сообщении.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках