Два жителя Татарстана пойдут под суд за попытку поджога объектов железной дороги в Самаре

В Самаре будут судить двух мужчин за атаку на транспортную инфраструктуру. Их действия квалифицированы как террористический акт. Об этом рассказали в пресс-службе Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте.

По данным следствия, жители Татарстана попытались поджечь релейный шкаф и трансформаторный киоск возле платформы станции Безымянка. Преступление было спланировано через объявление в Telegram: один из фигурантов нашел "подработку", а затем привлек сообщника.

В результате инфраструктуре Куйбышевской железной дороги нанесен ущерб более чем на 335 000 рублей.

Фигурантам вменяют покушение на террористический акт, а одному из них — еще и содействие террористической деятельности. Уголовное дело направлено в Центральный окружной военный суд.