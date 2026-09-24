Два жителя Татарстана пойдут под суд за попытку поджога объектов железной дороги в Самаре

В Самаре будут судить двух мужчин за атаку на транспортную инфраструктуру. Их действия квалифицированы как террористический акт. Об этом рассказали в пресс-службе Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте.
По данным следствия, жители Татарстана попытались поджечь релейный шкаф и трансформаторный киоск возле платформы станции Безымянка. Преступление было спланировано через объявление в Telegram: один из фигурантов нашел "подработку", а затем привлек сообщника.
В результате инфраструктуре Куйбышевской железной дороги нанесен ущерб более чем на 335 000 рублей.
Фигурантам вменяют покушение на террористический акт, а одному из них — еще и содействие террористической деятельности. Уголовное дело направлено в Центральный окружной военный суд.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках