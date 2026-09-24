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Преступления Происшествия

Два жителя Татарстана пойдут под суд за попытку поджога объектов железной дороги в Самаре

САМАРА. 24 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре будут судить двух мужчин за атаку на транспортную инфраструктуру. Их действия квалифицированы как террористический акт. Об этом рассказали в пресс-службе Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте.

Фото: пресс-служба Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте

По данным следствия, жители Татарстана попытались поджечь релейный шкаф и трансформаторный киоск возле платформы станции Безымянка. Преступление было спланировано через объявление в Telegram: один из фигурантов нашел "подработку", а затем привлек сообщника.

В результате инфраструктуре Куйбышевской железной дороги нанесен ущерб более чем на 335 000 рублей.

Фигурантам вменяют покушение на террористический акт, а одному из них — еще и содействие террористической деятельности. Уголовное дело направлено в Центральный окружной военный суд.

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