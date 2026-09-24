Авито: как жители ПФО превращают хобби в дополнительный доход

Более трех четвертей опрошенных жителей Приволжского федерального округа (78%) заинтересованы в подработке, которая связана с их хобби, а для 67% важно использовать в ней навыки, полученные благодаря увлечениям. Эксперты Авито Рекламы и Авито Подработки провели исследование среди более чем 10 тыс. респондентов, чтобы узнать, насколько жителям ПФО интересна дополнительная занятость, связанная с любимыми занятиями, какие навыки они хотели бы применять в работе и что могло бы мотивировать их попробовать такой формат.

Наиболее популярными направлениями стали ремонт и работа руками — их выбрали 21% опрошенных. Кулинария набрала 19%. Еще 17% респондентов хотели бы заниматься подработкой, связанной с садом, цветами и растениями. По 15% выбрали направления, связанные с мероприятиями и общением с людьми, животными, а также домом и организацией пространства.

Если бы ваше хобби помогало вам получать дополнительный доход, какую подработку вы бы выбрали?

Хобби Приволжского федерального округа Доля респондентов Ремонт и работа руками (разнорабочий, плиточник) 21% Кулинария (повар, мойщик посуды) 19% Сад, цветы и растения (садовник, флорист) 17% Мероприятия и общение с людьми (промоутеры, мерчендайзеры) 15% Дом и организация пространства (помощник по хозяйству) 15% Шоппинг, мода и порядок (продавец-консультант, работники торг.зала) 14% Автомобили и вождение (курьер, таксист) 13%

Среди навыков и качеств, которые могут пригодиться в подработке, респонденты чаще всего выделяли внимательность и аккуратность (44%), ответственность и организованность (39%), а также работу руками и практические навыки (34%), терпение и усидчивость (30%). Еще 26% отметили коммуникабельность и умение работать в команде, а по 21% — физическую выносливость, активность и навыки работы с техникой и технологиями.

Возможность зарабатывать на любимом занятии стала главным фактором, который мог бы мотивировать жителей ПФО попробовать подработку, связанную с хобби. Ее отметили 57% участников исследования. Для трети опрошенных (32%) важна возможность самостоятельно выбирать график и количество смен. 26% респондентов назвали мотивацией отсутствие помех для основного занятия и свободного времени, а 25% — развитие интересующих навыков. Еще 20% заинтересованы в возможности попробовать себя в новой сфере без смены основной работы, а 17% — в подработке, для начала которой не требуется специальный опыт.

При этом запрос на применение навыков из хобби в подработке заметно различается по возрастам. Среди россиян 18–24 лет 59% считают важным применять в подработке навыки, полученные благодаря увлечениям, тогда как среди респондентов 45–54 лет этот показатель достигает 70%. Для более зрелой аудитории хобби становится не только источником удовольствия, но и способом реализовать уже имеющиеся навыки в дополнительной занятости.

"Сегодня хобби всё чаще становится не просто способом проводить свободное время, но и источником прикладных навыков. Мы видим, что особенно востребована возможность самостоятельно управлять такой занятостью — выбирать удобный график и при этом заниматься тем, что действительно интересно. Так, за январь — август 2026 года количество запросов на подработку за смену выросло на 35% год к году, при этом среднее предлагаемое вознаграждение составляет 5 618 рублей за смену", — комментирует Сергей Яськин, директор сервиса "Авито Подработка".

Онлайн-реклама влияет на выбор подработки для 63%, для 11% респондентов рекламные предложения — один из главных факторов принятия решения. Еще 23% учитывают рекламу, но окончательный выбор делают по другим параметрам, а 29% обращают внимание на рекламные предложения время от времени.

Среди источников информации о подработке 46% респондентов называют рекламу на сайтах с объявлениями и площадках электронной коммерции. На рекламу в социальных сетях обращают внимание 38%, в поисковых системах — 27%, а на рекомендации друзей, коллег и родственников — 24%.

"Бизнесу важно говорить с аудиторией простым и понятным языком, показывая не только условия, но и ценность подработки. Онлайн-реклама помогает находить людей с нужными интересами и навыками и рассказывать им о подходящих возможностях в тот момент, когда они готовы рассматривать новые варианты занятости. Это позволяет работодателям привлекать более заинтересованных соискателей, а людям — находить подработку, которая соответствует их опыту и увлечениям", — комментирует Яков Пейсахзон, директор Авито Рекламы и стратегических партнерств.