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Занятость Экономическая политика

Авито: как жители ПФО превращают хобби в дополнительный доход

САМАРА. 24 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Более трех четвертей опрошенных жителей Приволжского федерального округа (78%) заинтересованы в подработке, которая связана с их хобби, а для 67% важно использовать в ней навыки, полученные благодаря увлечениям. Эксперты Авито Рекламы и Авито Подработки провели исследование среди более чем 10 тыс. респондентов, чтобы узнать, насколько жителям ПФО интересна дополнительная занятость, связанная с любимыми занятиями, какие навыки они хотели бы применять в работе и что могло бы мотивировать их попробовать такой формат.

Наиболее популярными направлениями стали ремонт и работа руками — их выбрали 21% опрошенных. Кулинария набрала 19%. Еще 17% респондентов хотели бы заниматься подработкой, связанной с садом, цветами и растениями. По 15% выбрали направления, связанные с мероприятиями и общением с людьми, животными, а также домом и организацией пространства.

Если бы ваше хобби помогало вам получать дополнительный доход, какую подработку вы бы выбрали?

Хобби Приволжского федерального округа

Доля респондентов

Ремонт и работа руками (разнорабочий, плиточник)

21%

Кулинария (повар, мойщик посуды)

19%

Сад, цветы и растения (садовник, флорист)

17%

Мероприятия и общение с людьми (промоутеры, мерчендайзеры)

15%

Дом и организация пространства (помощник по хозяйству)

15%

Шоппинг, мода и порядок (продавец-консультант, работники торг.зала)

14%

Автомобили и вождение (курьер, таксист)

13%

Среди навыков и качеств, которые могут пригодиться в подработке, респонденты чаще всего выделяли внимательность и аккуратность (44%), ответственность и организованность (39%), а также работу руками и практические навыки (34%), терпение и усидчивость (30%). Еще 26% отметили коммуникабельность и умение работать в команде, а по 21% — физическую выносливость, активность и навыки работы с техникой и технологиями.

Возможность зарабатывать на любимом занятии стала главным фактором, который мог бы мотивировать жителей ПФО попробовать подработку, связанную с хобби. Ее отметили 57% участников исследования. Для трети опрошенных (32%) важна возможность самостоятельно выбирать график и количество смен. 26% респондентов назвали мотивацией отсутствие помех для основного занятия и свободного времени, а 25% — развитие интересующих навыков. Еще 20% заинтересованы в возможности попробовать себя в новой сфере без смены основной работы, а 17% — в подработке, для начала которой не требуется специальный опыт.

При этом запрос на применение навыков из хобби в подработке заметно различается по возрастам. Среди россиян 18–24 лет 59% считают важным применять в подработке навыки, полученные благодаря увлечениям, тогда как среди респондентов 45–54 лет этот показатель достигает 70%. Для более зрелой аудитории хобби становится не только источником удовольствия, но и способом реализовать уже имеющиеся навыки в дополнительной занятости.

"Сегодня хобби всё чаще становится не просто способом проводить свободное время, но и источником прикладных навыков. Мы видим, что особенно востребована возможность самостоятельно управлять такой занятостью — выбирать удобный график и при этом заниматься тем, что действительно интересно. Так, за январь — август 2026 года количество запросов на подработку за смену выросло на 35% год к году, при этом среднее предлагаемое вознаграждение составляет 5 618 рублей за смену", — комментирует Сергей Яськин, директор сервиса "Авито Подработка".

Онлайн-реклама влияет на выбор подработки для 63%, для 11% респондентов рекламные предложения — один из главных факторов принятия решения. Еще 23% учитывают рекламу, но окончательный выбор делают по другим параметрам, а 29% обращают внимание на рекламные предложения время от времени.

Среди источников информации о подработке 46% респондентов называют рекламу на сайтах с объявлениями и площадках электронной коммерции. На рекламу в социальных сетях обращают внимание 38%, в поисковых системах — 27%, а на рекомендации друзей, коллег и родственников — 24%.

"Бизнесу важно говорить с аудиторией простым и понятным языком, показывая не только условия, но и ценность подработки. Онлайн-реклама помогает находить людей с нужными интересами и навыками и рассказывать им о подходящих возможностях в тот момент, когда они готовы рассматривать новые варианты занятости. Это позволяет работодателям привлекать более заинтересованных соискателей, а людям — находить подработку, которая соответствует их опыту и увлечениям", — комментирует Яков Пейсахзон, директор Авито Рекламы и стратегических партнерств.

Гид потребителя

Последние комментарии

Вячеслав Гусев 27 ноября 2024 03:45 Авито Работа поможет РЖД найти работников по востребованным специальностям

Да, на Авито надейся, а самне плошай. А сами авитчики поработать не хотят по этим специальностям, ?

Oleg Zuev 02 декабря 2014 10:22 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

да, там , видимо, много курили.. В одну кучу собрали и бомбил и таксистов нелегальных. А какие они, легальные таксисты?. У нас куча фирм, которая предоставляет услуги такси.. вот только там числится по 2-3 человека, а на вызовы выезжает не один десяток машин. Кто-нибудь видел у таксистов ремни на заднем сиденье? Приходится диспетчера предупреждать, что мне нужна машина именно с ремнями!! И чем же эти горе-таксисты от бомбил отличаются? повышенной заботой о моей безопасности?

Thought Mind 30 ноября 2014 16:42 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

Что курите? что пишите?... такси—все легальные, но "бомбилы"—это не таксисты -это "теневой" извоз

Иванов Александр 29 ноября 2014 18:55 Самарская область занимает первое место по уровню занятости среди регионов ПФО

Л.О.Ж.Ь.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Потому что получить статус безработного НЕВОЗМОЖНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Высококлассным специалистам предлагают идти в дворники!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Артем Абрамов 29 октября 2012 15:08 Инвесторы, реализующие проекты в монопрофильных городах, получат по 2 тыс. евро за рабочее место

не маловато ли 1500 рабочих мест на 150 000 населения?

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