В Самарской области вырос интерес к удаленной работе

В регионе увеличилась популярность работы вне офиса. За год интернет-трафик самарцев на сайты для поиска удаленного заработка и фриланса вырос на 27%. Кроме того, число резюме с запросом на дистанционный формат в июне–июле оказалось на 4% выше прошлогодних показателей, а их доля в общем объеме соискателей составила 15%. К такому выводу пришли аналитики МегаФона и hh.ru в совместном исследовании.

В рамках года активнее всего жители области искали работу из дома весной — в апреле трафик на профильных сайтах вырос на 19% относительно средних значений. В течение недели максимальные объемы интернет-данных приходятся на среду — на 10% выше по сравнению с обычными цифрами.

Такие ресурсы чаще всего посещают самарцы от 25 до 34 лет — они составляют 35% всей аудитории сайтов, причем мужчины заходят туда на 3% чаще женщин. На рынке постоянного трудоустройства, по данным hh.ru, основными соискателями удаленной работы остается более молодая аудитория — кандидаты от 19 до 30 лет. Летом они обеспечили 53% от общего объема резюме на "удаленке". Заметно активизировались в сезон отпусков и самые юные соискатели 14–18 лет. Если весной они создавали по 200–230 новых резюме в месяц, то летом этот показатель вырос до 330. Вероятно, во время каникул школьники и студенты рассчитывают найти подработку из дома.

Несмотря на спрос со стороны соискателей, компании Самарской области стали реже предлагать дистанционный формат. Летом 2026 года доля удаленных вакансий в регионе составила 7% против 10% годом ранее. Зарплатные ожидания кандидатов несколько отличаются: желаемый доход на "удаленке" этим летом достиг 70 600 рублей, а в офисе — 68 600 рублей. Разрыв составил порядка 3%.

"Мы расширяем покрытие LTE по всей области, чтобы дать абонентам свободу включаться в рабочие процессы в любой точке региона. Наша инфраструктура позволяет организовать рабочее место и в черте города, и в небольших удаленных поселениях. Например, с начала лета инженеры модернизировали объекты связи в селах Ставропольского, Красноармейского, Безенчукского, Большеглушицкого, Борского, Волжского, Камышлинского, Большечерниговского, Челно-Вершинского, Кинельского и Пестравского районов", — прокомментировал Никита Пикульников, директор МегаФона в Самарской области.

Топ-15 специалистов в Поволжье по доле резюме с удаленным форматом работы, июнь–июль 2026, данные hh.ru.