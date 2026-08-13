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Занятость Экономическая политика

В Самарской области вырос интерес к удаленной работе

САМАРА. 13 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В регионе увеличилась популярность работы вне офиса. За год интернет-трафик самарцев на сайты для поиска удаленного заработка и фриланса вырос на 27%. Кроме того, число резюме с запросом на дистанционный формат в июне–июле оказалось на 4% выше прошлогодних показателей, а их доля в общем объеме соискателей составила 15%. К такому выводу пришли аналитики МегаФона и hh.ru в совместном исследовании.

В рамках года активнее всего жители области искали работу из дома весной — в апреле трафик на профильных сайтах вырос на 19% относительно средних значений. В течение недели максимальные объемы интернет-данных приходятся на среду — на 10% выше по сравнению с обычными цифрами.

Такие ресурсы чаще всего посещают самарцы от 25 до 34 лет — они составляют 35% всей аудитории сайтов, причем мужчины заходят туда на 3% чаще женщин. На рынке постоянного трудоустройства, по данным hh.ru, основными соискателями удаленной работы остается более молодая аудитория — кандидаты от 19 до 30 лет. Летом они обеспечили 53% от общего объема резюме на "удаленке". Заметно активизировались в сезон отпусков и самые юные соискатели 14–18 лет. Если весной они создавали по 200–230 новых резюме в месяц, то летом этот показатель вырос до 330. Вероятно, во время каникул школьники и студенты рассчитывают найти подработку из дома.

Несмотря на спрос со стороны соискателей, компании Самарской области стали реже предлагать дистанционный формат. Летом 2026 года доля удаленных вакансий в регионе составила 7% против 10% годом ранее. Зарплатные ожидания кандидатов несколько отличаются: желаемый доход на "удаленке" этим летом достиг 70 600 рублей, а в офисе — 68 600 рублей. Разрыв составил порядка 3%.

"Мы расширяем покрытие LTE по всей области, чтобы дать абонентам свободу включаться в рабочие процессы в любой точке региона. Наша инфраструктура позволяет организовать рабочее место и в черте города, и в небольших удаленных поселениях. Например, с начала лета инженеры модернизировали объекты связи в селах Ставропольского, Красноармейского, Безенчукского, Большеглушицкого, Борского, Волжского, Камышлинского, Большечерниговского, Челно-Вершинского, Кинельского и Пестравского районов", — прокомментировал Никита Пикульников, директор МегаФона в Самарской области.

Топ-15 специалистов в Поволжье по доле резюме с удаленным форматом работы, июнь–июль 2026, данные hh.ru.

 

Специализация

Доля резюме

1

Менеджер по продажам, менеджер по работе с клиентами

7%

2

Программист, разработчик

5%

3

Оператор кол-центра, специалист контактного центра

3%

4

Руководитель проектов

2%

5

Администратор

2%

6

Дизайнер, художник

2%

7

Специалист технической поддержки

2%

8

Аналитик

2%

9

Менеджер по маркетингу, интернет-маркетолог

2%

10

Тестировщик

2%

11

Бухгалтер

2%

12

Учитель, преподаватель, педагог

2%

13

SMM-менеджер, контент-менеджер

1%

14

Секретарь, помощник руководителя, ассистент

1%

15

Бизнес-аналитик

1%

Гид потребителя

Последние комментарии

Вячеслав Гусев 27 ноября 2024 03:45 Авито Работа поможет РЖД найти работников по востребованным специальностям

Да, на Авито надейся, а самне плошай. А сами авитчики поработать не хотят по этим специальностям, ?

Oleg Zuev 02 декабря 2014 10:22 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

да, там , видимо, много курили.. В одну кучу собрали и бомбил и таксистов нелегальных. А какие они, легальные таксисты?. У нас куча фирм, которая предоставляет услуги такси.. вот только там числится по 2-3 человека, а на вызовы выезжает не один десяток машин. Кто-нибудь видел у таксистов ремни на заднем сиденье? Приходится диспетчера предупреждать, что мне нужна машина именно с ремнями!! И чем же эти горе-таксисты от бомбил отличаются? повышенной заботой о моей безопасности?

Thought Mind 30 ноября 2014 16:42 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

Что курите? что пишите?... такси—все легальные, но "бомбилы"—это не таксисты -это "теневой" извоз

Иванов Александр 29 ноября 2014 18:55 Самарская область занимает первое место по уровню занятости среди регионов ПФО

Л.О.Ж.Ь.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Потому что получить статус безработного НЕВОЗМОЖНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Высококлассным специалистам предлагают идти в дворники!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Артем Абрамов 29 октября 2012 15:08 Инвесторы, реализующие проекты в монопрофильных городах, получат по 2 тыс. евро за рабочее место

не маловато ли 1500 рабочих мест на 150 000 населения?

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