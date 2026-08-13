В Самарской области вырос интерес к удаленной работе

В регионе увеличилась популярность работы вне офиса. За год интернет-трафик самарцев на сайты для поиска удаленного заработка и фриланса вырос на 27%. Кроме того, число резюме с запросом на дистанционный формат в июне–июле оказалось на 4% выше прошлогодних показателей, а их доля в общем объеме соискателей составила 15%. К такому выводу пришли аналитики МегаФона и hh.ru в совместном исследовании.
В рамках года активнее всего жители области искали работу из дома весной — в апреле трафик на профильных сайтах вырос на 19% относительно средних значений. В течение недели максимальные объемы интернет-данных приходятся на среду — на 10% выше по сравнению с обычными цифрами.
Такие ресурсы чаще всего посещают самарцы от 25 до 34 лет — они составляют 35% всей аудитории сайтов, причем мужчины заходят туда на 3% чаще женщин. На рынке постоянного трудоустройства, по данным hh.ru, основными соискателями удаленной работы остается более молодая аудитория — кандидаты от 19 до 30 лет. Летом они обеспечили 53% от общего объема резюме на "удаленке". Заметно активизировались в сезон отпусков и самые юные соискатели 14–18 лет. Если весной они создавали по 200–230 новых резюме в месяц, то летом этот показатель вырос до 330. Вероятно, во время каникул школьники и студенты рассчитывают найти подработку из дома.
Несмотря на спрос со стороны соискателей, компании Самарской области стали реже предлагать дистанционный формат. Летом 2026 года доля удаленных вакансий в регионе составила 7% против 10% годом ранее. Зарплатные ожидания кандидатов несколько отличаются: желаемый доход на "удаленке" этим летом достиг 70 600 рублей, а в офисе — 68 600 рублей. Разрыв составил порядка 3%.
"Мы расширяем покрытие LTE по всей области, чтобы дать абонентам свободу включаться в рабочие процессы в любой точке региона. Наша инфраструктура позволяет организовать рабочее место и в черте города, и в небольших удаленных поселениях. Например, с начала лета инженеры модернизировали объекты связи в селах Ставропольского, Красноармейского, Безенчукского, Большеглушицкого, Борского, Волжского, Камышлинского, Большечерниговского, Челно-Вершинского, Кинельского и Пестравского районов", — прокомментировал Никита Пикульников, директор МегаФона в Самарской области.
Топ-15 специалистов в Поволжье по доле резюме с удаленным форматом работы, июнь–июль 2026, данные hh.ru.
|
Специализация
|
Доля резюме
|
1
|
Менеджер по продажам, менеджер по работе с клиентами
|
7%
|
2
|
Программист, разработчик
|
5%
|
3
|
Оператор кол-центра, специалист контактного центра
|
3%
|
4
|
Руководитель проектов
|
2%
|
5
|
Администратор
|
2%
|
6
|
Дизайнер, художник
|
2%
|
7
|
Специалист технической поддержки
|
2%
|
8
|
Аналитик
|
2%
|
9
|
Менеджер по маркетингу, интернет-маркетолог
|
2%
|
10
|
Тестировщик
|
2%
|
11
|
Бухгалтер
|
2%
|
12
|
Учитель, преподаватель, педагог
|
2%
|
13
|
SMM-менеджер, контент-менеджер
|
1%
|
14
|
Секретарь, помощник руководителя, ассистент
|
1%
|
15
|
Бизнес-аналитик
|
1%
Последние комментарии
Да, на Авито надейся, а самне плошай. А сами авитчики поработать не хотят по этим специальностям, ?
да, там , видимо, много курили.. В одну кучу собрали и бомбил и таксистов нелегальных. А какие они, легальные таксисты?. У нас куча фирм, которая предоставляет услуги такси.. вот только там числится по 2-3 человека, а на вызовы выезжает не один десяток машин. Кто-нибудь видел у таксистов ремни на заднем сиденье? Приходится диспетчера предупреждать, что мне нужна машина именно с ремнями!! И чем же эти горе-таксисты от бомбил отличаются? повышенной заботой о моей безопасности?
Что курите? что пишите?... такси—все легальные, но "бомбилы"—это не таксисты -это "теневой" извоз
Л.О.Ж.Ь.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Потому что получить статус безработного НЕВОЗМОЖНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Высококлассным специалистам предлагают идти в дворники!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
не маловато ли 1500 рабочих мест на 150 000 населения?