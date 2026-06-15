"Тольяттиазот" представил корпоративные практики наставничества на региональном форуме "Лаборатория наставничества"

Специалисты HR-службы "Тольяттиазота" приняли участие в межрегиональном практико-ориентированном форуме "Лаборатория наставничества". Событие, объединившее более 600 делегатов из 45 регионов России в очном и онлайн-форматах, прошло в Тольятти впервые.
Форум, организованный в технопарке "Жигулевская долина", стал площадкой для обмена опытом в сфере наставничества, выработки современных подходов к развитию кадров и консолидации усилий органов власти, бизнеса и общественных институтов. Инициатором мероприятия выступил официальный агрегатор президентских программ "Таволга" при поддержке Министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области.
ТОАЗ презентовал экспертному сообществу свои корпоративные практики, выступающие ключевым элементом комплексной программы адаптации, профессионального роста и омоложения кадрового состава предприятия. Система наставничества на предприятии действует с 1980 года. В настоящее время в "Тольяттиазоте" работают около 1 000 менторов, которые ведут непрерывное сопровождение новых сотрудников, стажеров, а также консультируют коллег внутри Компании. Возраст самого молодого наставника составляет 24 года, самого опытного — 73 года.
В рамках тематических секций представители "Тольяттиазота" поделились опытом интеграции системы наставничества в ежедневные бизнес-процессы Компании. Сотрудники предприятия продемонстрировали, как обучение самих наставников и внедрение сквозных стандартов передачи опыта помогают решать реальные производственные задачи и выстраивать эффективный диалог со студентами профильных учебных заведений. Особого внимания заслужил Совет наставников, который начали формировать на предприятии.
Система наставничества ТОАЗа сегодня не является изолированным инструментом. Она выступает замыкающим и ключевым звеном масштабной корпоративной цепочки "Школа — Вуз/Суз — Предприятие", направленной на опережающую профориентацию и подготовку инженерно-технического персонала. Такой подход превращает наставничество в сквозную культуру Компании, связывающую все поколения химиков.
Евгения Суходеева, начальник центра подготовки и повышения квалификации кадров АО "ТОАЗ":
"Тольяттиазот" последовательно проводит политику омоложения кадров, применяя лучшие практики и вкладывая серьезные ресурсы в обучающие программы специалистов и работу со студентами. Процесс наставничества является одним из действенных методов повышения эффективности работы персонала и активно применяется в Компании. В ТОАЗе работают специалисты, которые передают свой опыт новым сотрудникам и стажерам, а также консультируют других наставников. Это позволяет грамотно выстроить систему адаптации, сохранить ценные знания и успешные практики. Презентованная на форуме модель Компании доказала, что создание непрерывной экосистемы — от школьной парты до рабочего места — позволяет эффективно удерживать таланты в регионе и обеспечивать промышленную безопасность сложного химического производства".
Последние комментарии
Да, на Авито надейся, а самне плошай. А сами авитчики поработать не хотят по этим специальностям, ?
да, там , видимо, много курили.. В одну кучу собрали и бомбил и таксистов нелегальных. А какие они, легальные таксисты?. У нас куча фирм, которая предоставляет услуги такси.. вот только там числится по 2-3 человека, а на вызовы выезжает не один десяток машин. Кто-нибудь видел у таксистов ремни на заднем сиденье? Приходится диспетчера предупреждать, что мне нужна машина именно с ремнями!! И чем же эти горе-таксисты от бомбил отличаются? повышенной заботой о моей безопасности?
Что курите? что пишите?... такси—все легальные, но "бомбилы"—это не таксисты -это "теневой" извоз
Л.О.Ж.Ь.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Потому что получить статус безработного НЕВОЗМОЖНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Высококлассным специалистам предлагают идти в дворники!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
не маловато ли 1500 рабочих мест на 150 000 населения?