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Авито Работа: спрос на квалифицированный персонал в тяжёлом машиностроении вырос на 68% за год Сбер: команды из людей и AI-агентов станут нормой в компаниях уже через три-пять лет Авито Работа: большинство жителей ПФО готовы на переобучение ради интересной профессии "Каждому по плечу": Авито Работа поможет найти работу на основе жизненных сценариев Авито Работа: более половины самарцев планируют летом подрабатывать

Занятость Экономическая политика

Авито Работа: спрос на квалифицированный персонал в тяжёлом машиностроении вырос на 68% за год

САМАРА. 8 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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За период с января по май 2026 года спрос на квалифицированную рабочую силу в тяжелом машиностроении составил 68%, а в энергетике он достиг 21%. Это говорит о сохраняющемся высоком спросе на квалифицированных специалистов и усиливающейся конкуренции за ценных сотрудников.

Об этом в рамках сессии "Как развиваются промышленные МСП в регионах: кооперация, экспорт, инвестпроекты" на Петербургском международном экономическом форуме заявил Антон Уваров, управляющий директор Авито Работы. Эксперт также рассказал о ключевых вызовах рынка труда для производственных компаний и о том, какие инструменты помогают бизнесу адаптироваться к усиливающейся конкуренции за сотрудников.

Сегодня именно доступность кадров становится одним из главных факторов, влияющих на развитие промышленного МСП. Если еще несколько лет назад ключевыми барьерами роста для предприятий были финансирование и поиск рынков сбыта, то сейчас на первый план выходит возможность найти и удержать сотрудников.

"По нашим данным, число вакансий продолжает расти. Если сравнить показатели января-мая 2026, то в тяжелом машиностроении рост составил 68%, а в энергетике он достиг 21%. Это говорит о сохраняющемся высоком спросе на квалифицированных специалистов и усиливающейся конкуренции за ценных сотрудников. Чтобы системно решать проблему доступности кадров, необходим комплексный подход: важно выстраивать кооперацию между МСП, крупным бизнесом и образовательными учреждениями, чтобы начинать подготовку специалистов уже сегодня и формировать кадровый резерв с учетом реальных потребностей работодателей", — комментирует Антон Уваров.

Конкуренция за персонал усиливается не только внутри промышленного сектора. Малые и средние производственные предприятия сегодня соперничают за сотрудников с крупными заводами, логистическими компаниями, маркетплейсами и работодателями из других регионов, особенно в сегментах, где активно используется вахтовая занятость.

В ответ на дефицит кадров работодатели продолжают повышать уровень предлагаемых доходов и расширять пакет дополнительных преимуществ. По данным Авито Работы, за январь–май 2026 года средние зарплатные предложения для сварщиков выросли на 55% и достигли 180 719 руб/мес, для подсобных рабочих — на 47%, до 111 364 руб/мес, а для операторов производственной линии — на 44%, до 109 667 руб/мес.

Указанные зарплатные предложения являются средними значениями из зарплатных вилок, которые работодатели указывают в вакансиях. Данные актуальны для специалистов с опытом работы 1–3 года, а на старших и руководящих позициях уровень дохода может быть значительно выше.

Параллельно компании активно развивают нефинансовые инструменты привлечения и удержания сотрудников. Так, число вакансий с упоминанием КАСКО увеличилось на 88%, шиномонтажа — на 54%, а корпоративного смартфона — на 25%.

Кроме того, растет популярность гибких форматов занятости. По данным Авито Подработки, весной 2026 года спрос на грузчиков в промышленном сегменте на частичную занятость вырос 2,8 раза (+ 178%) год к году, на счетчиков-ревизоров — в 2,6 раза (+157%), а на упаковщиков — на 23%.

Отдельное внимание Антон Уваров уделил влиянию искусственного интеллекта и автоматизации на рынок труда. По его словам, несмотря на распространенное мнение, новые технологии не устраняют кадровый дефицит, а трансформируют его. Производственные профессии становятся более технологичными и требуют новых компетенций. Так, современные сварщики все чаще работают с роботизированными комплексами, а предприятия испытывают растущий спрос на специалистов, способных совмещать производственные навыки с цифровыми компетенциями.

Гид потребителя

Последние комментарии

Вячеслав Гусев 27 ноября 2024 03:45 Авито Работа поможет РЖД найти работников по востребованным специальностям

Да, на Авито надейся, а самне плошай. А сами авитчики поработать не хотят по этим специальностям, ?

Oleg Zuev 02 декабря 2014 10:22 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

да, там , видимо, много курили.. В одну кучу собрали и бомбил и таксистов нелегальных. А какие они, легальные таксисты?. У нас куча фирм, которая предоставляет услуги такси.. вот только там числится по 2-3 человека, а на вызовы выезжает не один десяток машин. Кто-нибудь видел у таксистов ремни на заднем сиденье? Приходится диспетчера предупреждать, что мне нужна машина именно с ремнями!! И чем же эти горе-таксисты от бомбил отличаются? повышенной заботой о моей безопасности?

Thought Mind 30 ноября 2014 16:42 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

Что курите? что пишите?... такси—все легальные, но "бомбилы"—это не таксисты -это "теневой" извоз

Иванов Александр 29 ноября 2014 18:55 Самарская область занимает первое место по уровню занятости среди регионов ПФО

Л.О.Ж.Ь.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Потому что получить статус безработного НЕВОЗМОЖНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Высококлассным специалистам предлагают идти в дворники!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Артем Абрамов 29 октября 2012 15:08 Инвесторы, реализующие проекты в монопрофильных городах, получат по 2 тыс. евро за рабочее место

не маловато ли 1500 рабочих мест на 150 000 населения?

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