Авито Работа: большинство жителей ПФО готовы на переобучение ради интересной профессии

САМАРА. 29 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Каждый третий работающий житель ПФО заявил, что интерес к профессии вызывают высокий доход и социальный статус, а большинство готовы пройти переобучение ради более интересной специальности. Эксперты Авито Рекламы и Авито Работы опросили 10 тыс. россиян, чтобы узнать, при каких условиях они готовы менять карьерный путь и какие факторы делают профессию интересной.

Для штатных сотрудников интересная профессия прежде всего связана с понятными условиями, доходом и атмосферой в команде. Самым частым критерием стали высокий доход и социальный статус: этот вариант выбрали почти треть (31%) опрошенных работающих жителей ПФО. Далее идут работа в сплоченной и вдохновляющей команде (29%), а также стабильность карьеры и постоянное развитие навыков (по 28% соответственно). Свободу в принятии решений и самостоятельность считает важными каждый пятый (21%) респондент.

Какие качества делают профессию по-настоящему интересной для вас?

Критерий

Доля ответов респондентов, %

Высокий доход и социальный статус

31%

Работа в сплоченной и вдохновляющей команде

29%

Стабильность и предсказуемость карьеры

28%

Постоянное обучение и развитие навыков

28%

Свобода в принятии решений и автономия

21%

Высокий уровень творчества и самовыражения

16%

Возможность влиять на жизнь других людей

13%

Возможность командировок и смена локаций

7%

Работа с известными брендами/проектами

5%

Чаще респонденты выбирают сбалансированный подход: им нужна работа, которая дает вовлеченность, доход и развитие, но не забирает все силы и время вне работы. Так, четверть опрошенных, 24%, считают баланс между интересной работой и жизнью вне работы одинаково важным. Еще 23% готовы работать в интересной сфере, но без переработок и выгорания, а 14% допускают усталость при условии достойной оплаты. Для 10% важнее, чтобы после работы оставались силы на семью, хобби и отдых, даже если сама работа будет обычной. Еще 8% в первую очередь ориентируются на удобный график, для 7% главным фактором остаются стабильность и высокий доход. Только 11% готовы выбирать интересную работу даже ценой сильной усталости и нехватки свободного времени.

"Сегодня сотрудники выбирают профессию не только по уровню дохода, но и по тому, насколько она вписывается в их жизнь и дает ощущение движения вперед. Мы видим, что интерес к работе все чаще связан с возможностью развиваться и ощущением уверенности в завтрашнем дне. Поэтому работодателям уже недостаточно просто конкурировать зарплатой — важно показывать, какой опыт человек получит в компании, как будет расти и за счет чего сможет сохранять баланс. В этом смысле особенно востребованы вакансии, где есть не только понятный функционал, но и ясная перспектива развития" — прокомментировал Роман Губанов, директор по развитию Авито Работы.

Переобучение ради более интересной специальности готовы рассматривать большинство (62%) штатных сотрудников. Не готовы к такому шагу 15%, а еще 23% допускают оба варианта и не дают однозначного ответа.

Большинство респондентов допускают смену высокооплачиваемой профессии на интересную, но при определённых условиях — так ответили 62%. Среди таких факторов чаще всего отмечают стабильность новой профессии — 10%, допустимую разницу в доходе не больше 30% — 9%, а также возможность роста в профессии — 7%. При этом категорически или скорее не готовы на такой шаг 28%: 16% считают доход более важным, чем интерес к работе, еще 12% называют уровень заработка ключевым фактором. И лишь 2% уже проходили через подобный опыт.

Готовы ли вы сменить высокооплачиваемую профессию на интересную, но с меньшим доходом?

Ответ

Доля респондентов, %

Да, при выполнении определенных условий

62%

Скорее нет — доход играет более важную роль

16%

Нет, так как для меня уровень дохода — ключевой фактор

12%

Уже делал (а) такую смену

2%

Онлайн-реклама влияет на выбор профессии у большинства опрошенных: 26% иногда обращают внимание на рекламные предложения, 21% учитывают рекламу, но окончательное решение принимают по другим параметрам, а для 8% она выступает одним из основных факторов выбора.

Среди площадок, где сотрудники чаще видят релевантную рекламу вакансий, лидируют сайты с объявлениями и маркетплейсы: этот вариант выбрали 46% опрошенных. Далее идут соцсети (42%) и поисковые системы (35%). Телевидение отметили 21%, видеоплатформы — 17%, блогеров — 13%.

"Выбор профессии редко зависит от одного фактора: человек оценивает доход, стабильность, возможности роста и условия работы. Поэтому для работодателей важно показывать карьерные предложения тем, кто уже открыт к изменениям и изучает варианты. По данным исследования, онлайн-реклама в той или иной степени влияет на выбор профессии у 55% штатных сотрудников в Санкт-Петербурге, а сайты с объявлениями стали лидерами среди площадок, где респонденты чаще видят релевантную рекламу вакансий. Это показывает, что работодателям важно усиливать не только охват вакансий, но и качество сообщения: реклама должна ясно объяснять, чем предложение отвечает ожиданиям кандидата", — комментирует Яков Пейсахзон, директор Авито Рекламы и стратегических партнерств.

Эксперты обозначили главные вопросы, о которых стоит задуматься самарским работодателям

Традиционный "День карьеры" для студентов и выпускников самарских вузов.

Заседание координационного совета по кадровой политике при губернаторе Самарской области

