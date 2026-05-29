Вячеслав Федорищев: "В 2027 году начнем ремонт основного корпуса детской больницы им. Ивановой"

В пятницу, 29 мая, губернатор Вячеслав Федорищев посетил Самарскую областную детскую клиническую больницу им. Н.Н. Ивановой. Глава региона оценил организацию работы в новом операционно-реанимационном модуле, который начал работу в конце марта этого года, осмотрел противошоковую палату, новые операционные, палату интенсивной терапии, пообщался с медицинским персоналом.

Новый модуль был построен благодаря дополнительно выделенным средствам из областного бюджета по решению губернатора. Такое обновление было необходимо: старое здание больницы построено более полувека назад, за это время мощность медучреждения увеличилась вдвое, количество операций, в том числе высокотехнологичных, выросло до 5 тысяч в год. Теперь же условия для оказания помощи детям соответствуют современным требованиям. Общие затраты на возведение и оснащение модуля составили 560 млн рублей.

Губернатор подчеркнул, что новый модуль — это не окончательное решение по детской больнице, со следующего года начнется ремонт помещений основного здания. "Два года назад запрос родителей маленьких пациентов был гораздо шире, — пояснил он. — Больница замечательная, замечательный коллектив. Но она требует и ремонта, и расширения площадей. Одним из решений было в сжатые сроки создать модульное помещение. Это сделали. Еще одно решение, которое мы тоже обсуждали и сейчас приняли — ремонт основных помещений больницы. Это капиталоемкое мероприятие. Но мы со следующего года ремонт начнем. Постараемся в три года успеть, может быть, даже с опережением".

Новый операционный модуль соединен с основным корпусом. Старое отделение реанимации занимало 320 кв. м, специалисты работали в стесненных условиях. Новый модуль в три раза больше — 900 кв. м, здесь созданы комфортные условия и для врачей, и для пациентов.

Закуплено медицинское оборудование: современные дыхательные и наркозные аппараты, мониторы, соединенные в единую станцию, позволяющую проводить наблюдение одновременно за всеми маленькими пациентами даже на расстоянии, эндоскопические стойки для хирургии, ортопедии, оториноларингологии, интраоперационное УЗИ, операционные столы, современный инструментарий, электрокоагуляторы и другое. Обновлена также медицинская и офисная мебель.

Как сообщила главный врач Самарской областной детской клинической больницы им. Н. Н. Ивановой Ольга Галахова главе региона, здесь дополнительно оборудован модуль "чистых помещений" — инновационная система вентиляции, обеспечивающая стерильность благодаря непрерывной фильтрации и обеззараживанию воздуха, централизованное газоснабжение, регулируются и температура, и подача воздуха.

Здесь также предусмотрена особая планировка, которая позволяет оперативно принимать пациентов, разделить потоки инфекционных и неинфекционных пациентов, рационально использовать вспомогательные помещения, например, для хранения и обработки оборудования.

Такой операционный блок — единственный в Приволжском федеральном округе. В нем проводятся различные операции — от общей хирургии и онкологии до торакальной, ортопедической и ЛОР-хирургии. С начала его работы, по словам главврача больницы, здесь уже выполнено порядка 700 оперативных вмешательств.

По словам ректора Самарского государственного медицинского университета Александра Колсанова, этот объект очень важен для системы здравоохранения региона, в том числе с точки зрения подготовки квалифицированных специалистов.

"Данная база является одной из ведущих клинических баз для нашего университета — здесь располагается 11 кафедр СамГМУ. Начиная с первого курса студенты здесь проходят стажировки и практики, начинают работать и становятся специалистами. Еще один важный момент — в этой больнице активно используют инновационные разработки СамГМУ. Как пример, сегодня мы посетили цифровую операционную, в которой также используются наработки и предложения СамГМУ. В больницу поступает много детей из соседних регионов, это говорит о том, что уровень технологий здесь федерального масштаба", - отметил ректор.