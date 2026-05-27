По жалобе жительницы Тольятти губернатор лично осмотрел укрытие

В среду, 27 мая, на выездном оперативном совещании, которое состоялось в г. о. Тольятти, губернатор Вячеслав Федорищев рассмотрел обращения граждан.

"За последние сутки в мессенджер Макс мне пришло порядка 600 обращений. Многие из них связаны с сезонными вещами, но и есть и те, на которые я бы хотел обратить ваше внимание", — сообщил глава региона.

Один из вопросов к губернатору поступил от самарчан. Они сообщают, что в доме № 16 по ул. Ярмарочной длительное время отсутствует горячее водоснабжение. По словам заявителей, горячей воды нет с 6 апреля из‑за аварии, при этом ответственность за устранение неисправности, как отмечают жители, перекладывается между организациями. В доме проживает много пожилых людей, у которых нет водонагревателей. Жители просят обеспечить скорейшее восстановление горячего водоснабжения.

"Авария произошла на сетях областного суда, контракт уже заключили, ремонтные работы начинаются. До 10 июня все работы будут завершены", — прокомментировал глава г. о. Самара Иван Носков.

Губернатор подчеркнул, что подобных обращений должно быть как можно меньше: комфорт жителей — приоритет, а вопросы жизнеобеспечения необходимо решать оперативно.

Также многочисленные обращения поступают от жителей с. Белозерки Красноярского района. Они сообщают, что почти 2 недели вода в селе отсутствует. Питьевую воду приходится покупать, а выполнить элементарные гигиенические процедуры невозможно.

"Авария произошла на водозаборе. У нас из 6 скважин, 3 вышли из строя. Мы провели обследование, которое показало, что в одной скважине засор, его мы устранили и 22 мая уже запустили. А на двух других скважинах — разрушение эксплуатационное и фильтрующие колонны, это требовало капитального ремонта. Одну из скважин запустили 26 мая, то есть сейчас водоснабжение восстановлено. По третьей скважине требуется более капитальный ремонт, в третьей декаде июня ее тоже запустим", — доложил глава Красноярского района Юрий Горяинов.

В завершение оперативного совещания с информацией о ходе исполнения поручений губернатора выступил врио руководителя ГЖИ Самарской области Георгий Степанян:

"Во время вашего субботнего выезда в Самару к вам обратились жители с жалобой на работу управляющей компании. Вы поручили лично разобраться и доложить о решении вопроса. На данный момент запланированы ремонтные работы подъезда дома № 25 по ул. Демократической. До 30 сентября работы будут выполнены. Такие сроки из-за смены лифта, решение вопроса держим на контроле".

Также врио руководителя ГЖИ провёл обследование многоквартирного дома № 49 по улице Карла Маркса, по которому поступало значительное количество обращений на работу управляющей компании "Новое время". В ходе личного приёма были детально зафиксированы все жалобы, в том числе на ненадлежащее содержание инженерных коммуникаций, некорректное начисление платы за жилищно-коммунальные услуги, а также на возможную подделку протокола общего собрания собственников о выборе управляющей организации (сентябрь 2022 года). До 3 июня проводятся соответствующие надзорные мероприятия.

Кроме того, на оперативном совещании Вячеслав Федорищев озвучил обращение жительницы Тольятти Елены Имомназаровой. Многодетная мама сообщила о неготовности укрытия в доме.

По завершении совещания глава региона выехал на место, осмотрел укрытие и встретился с жителями дома. Губернатор поручил главе г. о. Тольятти Илье Сухих в кратчайшие сроки привести укрытие в надлежащее состояние.

Также обсуждалось благоустройство придомовой территории: во дворе будет установлена новая детская площадка. Помочь решить этот вопрос глава региона предложил депутату Думы г. о. Тольятти Алексею Степанову.