Губернатор Вячеслав Федорищев провел личный прием граждан

САМАРА. 22 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В пятницу, 22 мая, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел личный прием граждан.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

К главе региона обратилась жительница многоквартирного дома № 11 по улице Шверника в Самаре Ия Батенева с просьбой о замене лифтового оборудования. 

Было отмечено, что в пятиэтажном трехподъездном доме, построенном в 1988 году, проживают более 300 человек. За длительное время эксплуатации лифты неоднократно выходили из строя, создавая значительные неудобства для жителей.

"Основная проблема — это лифты, которые очень часто встают, то есть постоянно ломаются. Бывает такое, что неделями даже не работают. В доме живут пенсионеры, которые вынуждены подниматься пешком, носить тяжелые сумки, а также молодые мамочки с колясками. Лет 6–7 назад подъезды отремонтировали — там чисто и аккуратно, а лифты остаются проблемой", — пояснила заявительница. 

Вячеслав Федорищев отметил, что действительно очень много было обращений от жителей, связанных с лифтовым хозяйством. "У нас за 15 лет накопилось самое большое количество лифтов, которые нужно заменить. Почему-то их никто не менял. Но здесь, несмотря на то, что дом относительно молодой, принял решение: в этом году заменим", — сказал губернатор. 

По словам главы региона, в данном вопросе была оказана поддержка со стороны парламентариев. Вячеслав Федорищев поблагодарил присутствовавшего на приеме депутата Самарской губернской думы Виктора Воропаева за содействие в решении вопроса. 

"Партийным ресурсом этот вопрос закрыли. Поэтому хотел поблагодарить всех наших функционеров партии "Единая Россия" за то, что помогают принимать такие решения. Они жизненно важные", — подчеркнул Вячеслав Федорищев. 

Также к руководителю области обратилась вдова Героя России Ирина Кириченко. Ее дочь Оксана Гагаринова, супруга участника специальной военной операции, проживает в России с подросткового возраста. Однако при достижении 45 лет она столкнулась с проблемами. 

"Не могу получить российский паспорт и гражданство. Обращалась в миграционную службу. Подали на установление личности — все затянулось, результатов нет", — рассказала Оксана Гагаринова.

"История очень неприятная. Подробно в ней разобрались. Ситуация исходит из требований законов. Решение найдено. Думаю, что в течение двух недель вопрос решим", — сказал глава региона. 

Губернатор поручил заместителю председателя правительства Самарской области Владимиру Кию ускорить процесс.

C T 25 августа 2025 05:37 Губернатор о матче "КС" - "Краснодар": "Так нельзя, мужики!"

мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.

Аркадий Галицын 14 марта 2025 19:26 Вячеслав Федорищев заявил о возобновлении строительных работ на станции метро "Театральная"

Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻‍♂️

Елизавета Зее 27 января 2025 14:34 Правительство Самарской области будет судиться с крупнейшим концессионером

А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣

Артём Календарёв 16 ноября 2024 11:12 Вячеслав Федорищев принял решение о строительстве на 5-й просеке в Самаре новых объектов социальной инфраструктуры

Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.

Сергей Морозов 29 июня 2024 19:07 Вячеслав Федорищев объявил конкурс на должность министра молодежной политики Самарской области

Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит

Губернатор оценил новую поликлинику в Смышляевке

Открытие движения по магистрали "Центральной"

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

