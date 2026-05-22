Губернатор Вячеслав Федорищев провел личный прием граждан

В пятницу, 22 мая, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел личный прием граждан.

К главе региона обратилась жительница многоквартирного дома № 11 по улице Шверника в Самаре Ия Батенева с просьбой о замене лифтового оборудования.

Было отмечено, что в пятиэтажном трехподъездном доме, построенном в 1988 году, проживают более 300 человек. За длительное время эксплуатации лифты неоднократно выходили из строя, создавая значительные неудобства для жителей.

"Основная проблема — это лифты, которые очень часто встают, то есть постоянно ломаются. Бывает такое, что неделями даже не работают. В доме живут пенсионеры, которые вынуждены подниматься пешком, носить тяжелые сумки, а также молодые мамочки с колясками. Лет 6–7 назад подъезды отремонтировали — там чисто и аккуратно, а лифты остаются проблемой", — пояснила заявительница.

Вячеслав Федорищев отметил, что действительно очень много было обращений от жителей, связанных с лифтовым хозяйством. "У нас за 15 лет накопилось самое большое количество лифтов, которые нужно заменить. Почему-то их никто не менял. Но здесь, несмотря на то, что дом относительно молодой, принял решение: в этом году заменим", — сказал губернатор.

По словам главы региона, в данном вопросе была оказана поддержка со стороны парламентариев. Вячеслав Федорищев поблагодарил присутствовавшего на приеме депутата Самарской губернской думы Виктора Воропаева за содействие в решении вопроса.

"Партийным ресурсом этот вопрос закрыли. Поэтому хотел поблагодарить всех наших функционеров партии "Единая Россия" за то, что помогают принимать такие решения. Они жизненно важные", — подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Также к руководителю области обратилась вдова Героя России Ирина Кириченко. Ее дочь Оксана Гагаринова, супруга участника специальной военной операции, проживает в России с подросткового возраста. Однако при достижении 45 лет она столкнулась с проблемами.

"Не могу получить российский паспорт и гражданство. Обращалась в миграционную службу. Подали на установление личности — все затянулось, результатов нет", — рассказала Оксана Гагаринова.

"История очень неприятная. Подробно в ней разобрались. Ситуация исходит из требований законов. Решение найдено. Думаю, что в течение двух недель вопрос решим", — сказал глава региона.

Губернатор поручил заместителю председателя правительства Самарской области Владимиру Кию ускорить процесс.