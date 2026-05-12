Губернатор Вячеслав Федорищев провел встречу с депутатом Госдумы Владимиром Кошелевым Число сотрудников регионального правительства Вячеслав Федорищев сократит на 20% Губернатор Федорищев на оперативном совещании раскритиковал подход к комплексному благоустройству территорий в регионе Губернатор Вячеслав Федорищев принял участие во Всероссийском добровольческом слете Вячеслав Федорищев рассмотрел обращения граждан на оперативном совещании в правительстве

Вячеслав Федорищев рассмотрел обращения граждан на оперативном совещании в правительстве

САМАРА. 12 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Во вторник, 12 мая, на оперативном совещании в областном правительстве губернатор Вячеслав Федорищев рассмотрел обращения граждан, которые поступили через мессенджер МАКС и по другим каналам связи.

Один из вопросов губернатору - от жителей г. Самара, которые уже не первый раз обращаются с просьбой о демонтаже после пожара аварийных домов по ул. Молодогвардейской. "Идет обследование территории, после 15 мая планируем все снести. К концу мая точно все сделаем", - доложил глава г.о. Самара Иван Носков.

Вячеслав Федорищев поручил первому заместителю губернатора Самарской области - председателю правительства Самарской области Виталию Шабалатову организовать системный подход в работе по благоустройству территорий в регионе: "Механизмов нет, не прописано нормативно. С отсутствием системы мы получаем хаотичное "лоскутное одеяло". Иван Николаевич, контролируйте вопрос по сносу, чтобы было все качественно сделано, а вы, Виталий Алексеевич, по этой тематике отражайте нормативные решения, которые будут влиять конкретно на эти вопросы", - поручил губернатор.

С просьбой об устройстве пешеходного перехода на ул. Кинельской на перекрестке с ул. Заборовской в районе школы №26 обратился местный житель.

Глава г.о. Сызрань Сергей Володченков сообщил, что обустройство пешеходного перехода на заявленном участке не представляется возможным, так как дорога имеет изгиб, который не позволяет обеспечить видимость встречных автомобилей и может отрицательно повлиять на безопасность граждан.
"Мы провели обследование, специалисты предлагают сместить устройство пешеходного перехода не на ул. Заборовской, а на ул. Загородная, это в 70 метрах от этого места, там по нормативам все проходит. До 20 июня готовы обустроить там пешеходный переход", - прокомментировал ситуацию Сергей Володченков.

Вячеслав Федорищев призвал глав муниципалитетов своевременно готовиться к новому учебному году, уделяя особое внимание вопросам безопасности школьников. Он подчеркнул, что только системный подход позволит решить все возникающие проблемы заранее, чтобы родители могли быть спокойны за своих детей.

Обращения граждан, поступающие через разные каналы связи, находятся на постоянном контроле губернатора и становятся предметом оперативного реагирования со стороны органов власти региона.

Последние комментарии

C T 25 августа 2025 05:37 Губернатор о матче "КС" - "Краснодар": "Так нельзя, мужики!"

мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.

Аркадий Галицын 14 марта 2025 19:26 Вячеслав Федорищев заявил о возобновлении строительных работ на станции метро "Театральная"

Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻‍♂️

Елизавета Зее 27 января 2025 14:34 Правительство Самарской области будет судиться с крупнейшим концессионером

А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣

Артём Календарёв 16 ноября 2024 11:12 Вячеслав Федорищев принял решение о строительстве на 5-й просеке в Самаре новых объектов социальной инфраструктуры

Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.

Сергей Морозов 29 июня 2024 19:07 Вячеслав Федорищев объявил конкурс на должность министра молодежной политики Самарской области

Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит

Губернатор оценил новую поликлинику в Смышляевке

Открытие движения по магистрали "Центральной"

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

