16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Губернатор Вячеслав Федорищев встретился с министром энергетики РФ Сергеем Цивилевым в Самаре В Самаре подвели итоги второго потока региональной программы "Школа героев" В День радио Вячеслав Федорищев посетил ПГУТИ Губернатор Вячеслав Федорищев вручил награды лучшим сотрудникам отрасли связи Вячеслав Федорищев поддержал гендиректора "Авиаагрегата" Дениса Гараева в решении участвовать в предварительном голосовании "Единой России"

Губернатор Власть и политика

Губернатор Вячеслав Федорищев встретился с министром энергетики РФ Сергеем Цивилевым в Самаре

САМАРА. 8 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 81
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В пятницу, 8 мая, в Самарскую область прибыл министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев. В рамках рабочей программы министра состоялась встреча с губернатором региона Вячеславом Федорищевым. Стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития топливно-энергетического комплекса области.

Фото: Иван Макеев

В частности, было отмечено, что совокупный объем инвестиций электросетевых организаций в рамках инвестиционных программ на 2026–2029 годы составит более 50 млрд рублей. В этот период планируется строительство двух и реконструкция трех подстанций.

Отдельное внимание в инвестиционной программе ПАО "Россети Волга" уделено обеспечению безопасности объектов. Предусмотрено оснащение инфраструктуры комплексной системой кибербезопасности, а также инженерно-техническими средствами охраны для повышения антитеррористической и противодиверсионной защищенности. "Проектные работы по этому направлению уже начаты", — сообщил губернатор.

Также Вячеслав Федорищев отметил, что в регионе продолжается реализация программы социальной догазификации. По итогам 2025 г. заключено 4 278 договоров на догазификацию домовладений, газифицировано 10 населенных пунктов.

"Область в федеральной системе мониторинга по догазификации занимает восьмое место среди регионов России. В текущем году ставим перед собой задачу максимально нарастить темпы подключения потребителей к газовым сетям", — доложил Вячеслав Федорищев.

"Газификация имеет важнейшее значение для жителей и промышленности Самарской области. Мы ни в коем случае не должны снижать набранные высокие темпы реализации программы", — подчеркнул министр.

В числе других вопросов, рассмотренных в ходе встречи, — развитие нефтяной отрасли региона, включая нефтедобычу, нефтепереработку, магистральный нефте- и нефтепродуктопроводный транспорт, деятельность профильных институтов, бурение и реализацию топлива.

Гид потребителя

Последние комментарии

C T 25 августа 2025 05:37 Губернатор о матче "КС" - "Краснодар": "Так нельзя, мужики!"

мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.

Аркадий Галицын 14 марта 2025 19:26 Вячеслав Федорищев заявил о возобновлении строительных работ на станции метро "Театральная"

Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻‍♂️

Елизавета Зее 27 января 2025 14:34 Правительство Самарской области будет судиться с крупнейшим концессионером

А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣

Артём Календарёв 16 ноября 2024 11:12 Вячеслав Федорищев принял решение о строительстве на 5-й просеке в Самаре новых объектов социальной инфраструктуры

Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.

Сергей Морозов 29 июня 2024 19:07 Вячеслав Федорищев объявил конкурс на должность министра молодежной политики Самарской области

Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит

Фото на сайте

Губернатор оценил новую поликлинику в Смышляевке

Губернатор оценил новую поликлинику в Смышляевке

Открытие движения по магистрали "Центральной"

Открытие движения по магистрали "Центральной"

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31