В Самаре подвели итоги второго потока региональной программы "Школа героев"

САМАРА. 7 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В четверг, 7 мая, губернатор Вячеслав Федорищев встретился с выпускниками второго потока региональной программы "Школа героев". Программа была запущена по инициативе главы региона в 2024 году как продолжение федеральной программы "Время героев" в целях подготовки участников СВО для работы в органах власти и госкомпаниях, формирования резерва кадров для органов публичной власти и предприятий Самарской области.

Фото: Иван Макеев

"Каждый из вас прошел специальную военную операцию. Каждый на своем участке выполнил задачи, которые ставило руководство. Сейчас задачи более обширны здесь, в гражданской жизни, потому что, с одной стороны, каждый из вас выбрал для себя либо продолжение карьеры в профессии, либо новую профессию, у вас двойная нагрузка", — отметил Вячеслав Федорищев, открывая встречу.

Участники второго потока завершили обучение и представили главе региона свои выпускные работы. Один из них — проект подполковника Владимира Харькова по строительству ФОКа в селе Марьевка Пестравского района.

"Сегодня для сельских территорий особенно важны современные пространства, где дети, молодежь, ветераны, люди преклонного возраста могли бы массово заниматься спортом и вести активный образ жизни", — поделился Владимир Харьков. В планах — развитие спорта в сельских поселениях и создание доступных условий для всех жителей.

Также на встрече были выпускники первого потока "Школы героев". В их числе глава муниципального района Волжский Александр Шарков. В ходе встречи он поделился опытом, полученным на программе обучения, который помогает ему в текущей работе: "Самые главные навыки, которые я получил — навык технологии управления, командной работы, базовые знания законодательства и экономики, которые я уже применил в муниципалитете".

Ветеран СВО добавил, что второй поток стал более объемным — появилось больше практики и возможностей в применении полученных навыков во время обучения.

Глава Новокуйбышевска, Герой России Максим Девятов также является выпускником первого потока. Он рассказал о своем проекте, который стал одним из первых решений, применимых на посту главы города — привести информационно-диспетчерскую службу в порядок: "Сотрудники работали на износ, вы сами знаете, в какое время мы живем, беспилотная, ракетная опасность. Службу мы всю выстроили, сейчас это мотивированные люди, которые работают и хотят служить на благо своей малой родины Новокуйбышевска".

В заключение встречи Вячеслав Федорищев поблагодарил выпускников за ответственность, инициативу и отметил высокие показатели в работе главы г. о. Новокуйбышевск.

"За короткий период невозможно переломить ситуацию в корне, но вы сделали все, со всеми вводными, которые были в Новокуйбышевске, со всем комплексом проблем. Вы доказали, что участники специальной военной операции, профессиональные военные, которые уже сейчас на гражданской работе, могут справляться с такими сложными поставленными задачами", — отметил губернатор и пожелал всем участникам успехов в работе.

Обучение проходило на базе образовательного учреждения дополнительного профессионального образования "Таволга", подведомственного министерству труда, занятости и миграционной политики Самарской области. Партнеры программы — ведущие университеты Самары и Тольятти.

Губернатор оценил новую поликлинику в Смышляевке

Открытие движения по магистрали "Центральной"

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

