Бастрыкин заинтересовался уголовным делом, связанным с преследованием женщины и ребенка в Сызрани

Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании обстоятельств совершения противоправных действий в отношении женщины и ребенка в Самарской области, сообщает пресс-служба СУ СКР по Самарской области.

Сообщается, что в СМИ появилась публикация о противоправных действиях жительницы Сызрани в отношении женщины и ее детей.

"Озвучивается критика в адрес органов следствия. Отмечается, что, несмотря на возбужденное уголовное дело, женщина продолжает преследовать семью", - сообщили в СУ СКР по региону.

Ранее несколько изданий сообщили, что мать четверых детей из Сызрани уже более двух лет добивается защиты семьи. Причиной якобы послужило разглашение медицинского диагноза ее ребенка, после чего мальчик столкнулся с травлей. Сама заявительница посчитала, что расследование продвигается медленно, а за время следствия сменилось несколько сотрудников. При этом преследовательница продолжает появляться возле квартиры многодетной семьи, "держа их в постоянном страхе".

По данному факту расследуются уголовные дела по статьям "Нарушение неприкосновенности частной жизни" и "Клевета".

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя следственного управления по Самарской области Михаилу Ламонову представить доклад о ходе расследования уголовного дела, о принятых процессуальных решениях и их основаниях, а также по доводам публикации.