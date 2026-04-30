Житель Тольятти в Крыму организовал виртуальную телефонную станцию для мошенников

34‑летний ранее судимый мужчина из Тольятти стал фигурантом уголовного дела, его обвиняют в незаконном использовании оборудования для пропуска телефонного трафика. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

В сентябре 2025 г. тольяттинец получил в мессенджере предложение о "подработке". По указанию анонимного куратора мужчина приехал в Симферополь, снял квартиру, получил посылку с оборудованием и запустил виртуальную телефонную станцию. Чтобы не попасться, он регулярно менял жилье и закупал sim‑карты разных операторов.

За полтора месяца мужчина заработал около 200 тыс. рублей, пока в ноябре 2025 г. его не задержали сотрудники МВД и УФСБ. При обыске у жителя Самарской области нашли sim‑боксы и более 150 sim‑карт.

Из‑за его действий под предлогом "декларации средств" 67‑летняя жительница Феодосии потеряла 167 тыс. рублей.

Дело направлено в суд, обвиняемый находится под стражей.