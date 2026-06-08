Житель Октябрьска, укравший запчасти, предстанет перед судом

Уголовное дело, возбужденное в отношении жителя Октябрьска, задержанного за кражу автомобильной коробки передач, направлено в суд, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

В начале февраля текущего года в полицию Октябрьска обратился 66-летний местный житель, сообщивший о пропаже автомобильных запчастей стоимостью 8 тысяч рублей. Заявитель пояснил, что во дворе частного дома занимается мелким ремонтом автомобилей. Для этих целей он покупает и разбирает на запчасти машины с пробегом. После одного из таких разборов и пропала деталь на автомобиль иностранного производства. Полицейские установили, что вход во двор дома осуществляется через калитку или ворота, которые он иногда забывает закрыть.

Сотрудники уголовного розыска проверили места приема лома металла и лиц, ранее судимых за имущественные преступления, проживающих неподалеку. В итоге удалось вычислить подозреваемого — ранее судимого за имущественные преступления 39-летнего местного жителя.

Задержанный признал вину и пояснил, что похищенное имущество продал, а деньги потратил на собственные нужды. В ходе опроса он рассказал полицейским, что ранее обращался к заявителю по поводу покупки автозапчастей и знал, что во дворе дома имеются изделия из металла, а ворота не закрываются.

Уголовное дело по статье "Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину" направлено в суд. В ходе предварительного расследования обвиняемый полностью возместил потерпевшему причиненный материальный ущерб.