В Тольятти двух женщин будут судить за убийство соседки

Следственным отделом по Автозаводскому району Тольятти СУ СК РФ по Самарской области завершено расследование уголовного дела в отношении двух женщин, обвиняемых в убийстве и причинении вреда здоровью средней тяжести, сообщает пресс-служба ведомства.
По версии следствия, 22 сентября 2024 г. 38-летняя фигурантка пришла в гости к своей знакомой, которая проживала в коммунальной квартире. В то время, когда женщины распивали спиртные напитки на кухне, пришла 67-летняя соседка, проживающая в соседней комнате со второй фигуранткой в указанной квартире. Между соседями произошла ссора, в ходе которой обвиняемые нанесли потерпевшей множественные удары руками и ногами по различным частям тела. От полученных повреждений 67-летняя женщина скончалась на месте преступления.
В ходе предварительного расследования в отношении обвиняемых судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области.
Последние комментарии
И что ж там изощрённого? Обычная стандартная схема лохотрона.
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли