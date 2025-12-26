16+
Преступления Происшествия

Пожилой тольяттинец передал почти 1 млн руб. лже-правоохранителям

ТОЛЬЯТТИ. 26 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
88-летний житель Тольятти лишился сбережений, поверив мошенникам, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Все началось с звонка от мошенницы, которая представлялась работником финансовой организации. Под надуманным предлогом о необходимости подачи обязательной декларации о наличных средствах, она узнала, что мужчина хранит дома около 1 млн рублей.

Следующим этапом стали звонки от людей, представлявшихся сотрудниками правоохранительных органов. Они за два дня ввели пенсионера в заблуждение, сообщая, что его денежные средства находятся под угрозой и якобы переводятся мошенниками для финансирования преступной деятельности.

Для "спасения" денег лже-правоохранители предложили мужчине привезти его средства в соседний регион для помещения на якобы безопасные счета. Более того, чтобы усилить доверие жертвы, они даже организовали вызов такси для поездки в Казань. По инструкции мошенников пенсионер сказал сожительнице, что пошел в поликлинику, сел в такси и, доехав до соседнего региона, передал все имеющиеся деньги курьеру.

После того как незнакомец ушел, пожилой человек осознал, что стал жертвой мошенников, и с помощью неравнодушных людей на попутных машинах вернулся в Тольятти, где обратился за помощью в полицию.

В результате этой многоходовой аферы житель Тольятти лишился 990 тыс. рублей. После обращения пострадавшего в полицию возбуждено уголовное дело, и в настоящее время ведется активный розыск причастных к преступлению лиц.

Последние комментарии

Фаина Бижитуева 24 ноября 2025 13:42 Самарца будут судить за убийство соседа и покушение на сожительницу

Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц

Фаина Бижитуева 24 ноября 2025 13:14 В Тольятти двух женщин будут судить за убийство соседки

Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках

Егор Гаврилов 05 сентября 2025 10:29 В Новокуйбышевске будут судить троих наркосбытчиков,

Эта новость не соответствует действительности! Дети не имеют никакого отношения к наркотикам и никогда не занимались их распространением. Детей задержали сотрудники ГНК, избили, заставили всё признать. Однако позже этих же сотрудников и руководство ГНК также задержали по подозрению в сбыте наркотиков. Вероятно, впоследствии их отпустили. Сотрудники СУ СК по г. Новокуйбышевск и прокуратуры решили привлечь к ответственности невиновных людей нашего города, чтобы получить выгоду, повысить статистику, получить премии и выполнить план. Это уголовное дело неоднократно возвращалось прокурору из-за ошибок. Также судья Октябрьского районного суда г. Самара вернул его прокурору как «незаконное и сфальсифицированное». В настоящий момент прокуратура лично заинтересованная в обвинительном исходе этого дела утвердила обвинение в третий раз и направило в суд. ПРОСИМ ВСЕХ НЕРАВНОДУШНЫХ ПОМОЧЬ ДЕТЯМ! Ваш комментарий очень важен. И будет использован в суде. Будет опубликована вся подробная информация, подтверждающая невиновность детей и коррупционные манипуляции органов, все бумаги и постановления, а так же лица их подписывающие если Администрация г. Новокуйбышевск не обратит внимание и не спасет человеческие жизни!

Evlampy Suhodrishev 25 августа 2025 09:26 В Самаре пожилая женщина попалась на изощренную схему мошенников и лишилась 1 млн рублей

И что ж там изощрённого? Обычная стандартная схема лохотрона.

Вера Корн 16 февраля 2025 10:14 Стало известно, где могут быть части тел экс-главы Самары Виктора Тархова и его супруги

Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

