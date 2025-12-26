Пожилой тольяттинец передал почти 1 млн руб. лже-правоохранителям

88-летний житель Тольятти лишился сбережений, поверив мошенникам, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Все началось с звонка от мошенницы, которая представлялась работником финансовой организации. Под надуманным предлогом о необходимости подачи обязательной декларации о наличных средствах, она узнала, что мужчина хранит дома около 1 млн рублей.
Следующим этапом стали звонки от людей, представлявшихся сотрудниками правоохранительных органов. Они за два дня ввели пенсионера в заблуждение, сообщая, что его денежные средства находятся под угрозой и якобы переводятся мошенниками для финансирования преступной деятельности.
Для "спасения" денег лже-правоохранители предложили мужчине привезти его средства в соседний регион для помещения на якобы безопасные счета. Более того, чтобы усилить доверие жертвы, они даже организовали вызов такси для поездки в Казань. По инструкции мошенников пенсионер сказал сожительнице, что пошел в поликлинику, сел в такси и, доехав до соседнего региона, передал все имеющиеся деньги курьеру.
После того как незнакомец ушел, пожилой человек осознал, что стал жертвой мошенников, и с помощью неравнодушных людей на попутных машинах вернулся в Тольятти, где обратился за помощью в полицию.
В результате этой многоходовой аферы житель Тольятти лишился 990 тыс. рублей. После обращения пострадавшего в полицию возбуждено уголовное дело, и в настоящее время ведется активный розыск причастных к преступлению лиц.
