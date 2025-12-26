На выходные в Самарской области ожидается снежная погода с небольшим морозом

В Приволжском УГМС рассказали, какой погоды ожидать самарцам в ближайшие выходные. По прогнозам синоптиков ожидается небольшой минус и снег.
В пятницу, 26 декабря, в Самаре облачно, небольшой снег. Ветер южный, 7…12 м/с. Температура воздуха -6…-8 °C.
В субботу, 27 декабря, в Самарской области будет облачно, пройдет небольшой, местами умеренный снег. Ветер Юго-восточный, 8…13 м/с. Температура воздуха в ночные часы -8…-13 °C, днем -4…-9 °C.
28 декабря в регионе сохранится облачная погода, ожидается небольшой, местами умеренный снег. Ветер юго-восточный, 8…13 м/с. Температура воздуха ночью -6…-11 °C, днем -4…-9 °C.
В начале рабочей недели прогнозируются ночные морозы. По данным Приволжского УГМС будет облачно с прояснениями, возможен небольшой снег. Ветер юго-восточный, 7…12 м/с. Температура воздуха ночью -7…-12 °C, местами до -17°С. Днем воздух "прогреется" до -4…-9 °C.
