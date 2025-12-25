Появился прогноз погоды на новогоднюю ночь в Самаре

Морозы отступают от Самарской области. Ко дню празднования Нового года установится комфортная погода. А вот 1 января может выдаться морозным. Публикуем обзор прогнозов синоптиков.

По Гидрометцентра России, в четверг, 25 декабря, ожидается -13 градусов. В последующие дни температура воздуха будет повышаться и будет держаться в пределах от -4 до -7 градусов днем и до -8 градусов ночью. При этом прогнозируется снег.

Фото: Гидрометцентр России

31 декабря будет облачно, но без осадков. Днем температура воздуха составит -6 градусов. Ночью она опустится до -9 градусов. Ожидается небольшой снег.

Схожий прогноз погоды дает и центр "Фобос". В нем указано, что днем 31 декабря ожидается снег. Температура воздуха составит -4 градуса, а ночью опустится до -10 градуса.

Фото: meteovesti.ru

1 января будет морозно и солнечно. Температура воздуха опустится до -14 градусов днем и до -21 градуса ночью. В последующие дни она вновь начнет повышаться.

Прогноз "Гисметео" на 1 января значительно отличается. В нем указано, что новый год начнется со снегопада. Температура воздуха составит -6 градусов днем и -8 градусов ночью.

Фото: gismeteo.ru

"Яндекс.Погода" дает прогноз, согласно которому снежными будут все дни, начиная с 28 декабря, включая 31 декабря и 1 января. Сильных морозов не ожидается.

Фото: "Яндекс.Погода"

Синоптики отмечают, что наиболее точными являются краткосрочные погоды — в частности, на три дня. Поэтому ожидается уточнение данных о погоде на новогодние праздники.