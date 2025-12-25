16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Деды Морозы спустились с крыши, чтобы поздравить маленьких пациентов клиник СамГМУ Еще один боец из Тольятти удостоен звания Героя России Появился прогноз погоды на новогоднюю ночь в Самаре На трех станциях метро Самары установили "умные" видеокамеры В новогоднюю ночь и накануне в историческом центре Самары частично ограничат движение транспорта

Общество

Появился прогноз погоды на новогоднюю ночь в Самаре

САМАРА. 25 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 70
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Морозы отступают от Самарской области. Ко дню празднования Нового года установится комфортная погода. А вот 1 января может выдаться морозным. Публикуем обзор прогнозов синоптиков.

Фото: Александра Белова

По Гидрометцентра России, в четверг, 25 декабря, ожидается -13 градусов. В последующие дни температура воздуха будет повышаться и будет держаться в пределах от -4 до -7 градусов днем и до -8 градусов ночью. При этом прогнозируется снег.

Фото: Гидрометцентр России

31 декабря будет облачно, но без осадков. Днем температура воздуха составит -6 градусов. Ночью она опустится до -9 градусов. Ожидается небольшой снег.

Схожий прогноз погоды дает и центр "Фобос". В нем указано, что днем 31 декабря ожидается снег. Температура воздуха составит -4 градуса, а ночью опустится до -10 градуса.

Фото: meteovesti.ru

1 января будет морозно и солнечно. Температура воздуха опустится до -14 градусов днем и до -21 градуса ночью. В последующие дни она вновь начнет повышаться.

Прогноз "Гисметео" на 1 января значительно отличается. В нем указано, что новый год начнется со снегопада. Температура воздуха составит -6 градусов днем и -8 градусов ночью.

Фото: gismeteo.ru

"Яндекс.Погода" дает прогноз, согласно которому снежными будут все дни, начиная с 28 декабря, включая 31 декабря и 1 января. Сильных морозов не ожидается.

Фото: "Яндекс.Погода"

Синоптики отмечают, что наиболее точными являются краткосрочные погоды — в частности, на три дня. Поэтому ожидается уточнение данных о погоде на новогодние праздники.

Гид потребителя

Последние комментарии

Елизавета Кордонец 19 декабря 2025 14:40 Участникам СВО будут давать земли в Царевщине и Красном Пахаре

Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

Михаил Богатый 26 ноября 2025 01:41 Ликвидацию Мазутного озера в Самаре оценили в 2,7 млрд рублей

Все уже давно попилено и вычищено …..

Михаил Лоюк 11 ноября 2025 21:11 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия

Oleg Kuzovov 11 ноября 2025 11:52 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.

Фото на сайте

В Самаре прошел молодежный форум "Мой выбор – семья!"

В Самаре прошел молодежный форум "Мой выбор – семья!"

"Новогодний поезд": юные самарцы украсили электричку к Новому году

"Новогодний поезд": юные самарцы украсили электричку к Новому году

Открытие XXIV Форума добровольцев Самарской области

Открытие XXIV Форума добровольцев Самарской области

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4