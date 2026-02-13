16+
Общество

Контракт с Минобороны РФ через Самарскую область — один из самых выгодных в стране

САМАРА. 13 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Самарской области продолжается набор на военную службу по контракту. В регионе действует повышенная единовременная выплата — 2,6 млн рублей — одна из самых достойных в стране.

Добровольцам предоставляется весь комплекс мер поддержки, в том числе возможность списания долгов до 10 млн рублей. Такие условия привлекают добровольцев не только из Самарской области, но и из других регионов страны. У каждого, кто сегодня заключает контракт, своя история и личная мотивация.

Дмитрий Чапочкин приехал в Самару из Кургана. Он признается: выбор региона неслучаен. Самарская область предлагает одну из самых высоких в России единовременных выплат при заключении контракта, что делает регион привлекательным для тех, кто готов встать на защиту Родины.

Дмитрий вырос в семье военного. Его отец воевал в Афганистане, а старший брат уже принимает участие в специальной военной операции.

"Старший и младший брат должны плечом к плечу стоять. Я не мог остаться в стороне", — говорит Дмитрий.

Григорий Артищев из Чапаевска признается, что главным мотивом для него стали друзья, которые уже находятся на передовой.

"Для меня важно, что друзья служат. Я хочу быть рядом с ними, поддерживать и выполнять общие задачи", — пояснил Григорий.

Добровольцы проходят необходимые процедуры отбора и в ближайшее время отправятся к местам службы. Каждый из них сделал осознанный выбор, чтобы встать на защиту страны и служить плечом к плечу со своими, самарскими бойцами.

"Чтобы поступить на военную службу по контракту, добровольцы должны соответствовать ряду требований: быть не моложе 18 и не старше 64 лет, иметь категорию здоровья А, Б, или В, — пояснил начальник пункта отбора по Самарской области подполковник Джангар Мутаев. — Абсолютно из всех регионов приглашаем заключать контракт в Самарской области. Жители других регионов должны точно так же обратиться в военкомат или пункт отбора — все вопросы, связанные с постановкой на воинский учет в регионе, будут решены оперативно".

Информацию об условиях службы можно получить в пункте отбора по адресу: г. Самара, ул. Ленинская, 147 или по телефону 8 800 2019 117.

