В Самаре ограничат движение из-за гонки "Лыжня России"

В субботу, 14 февраля, в Самаре ограничат движение из-за массовой гонки "Лыжня России" на базе спортивной школы "Чайка".

Ограничение будет действовать с 6:00 до 16:00 на участках:

- Красноглинское шоссе в границах Волжского шоссе и ул. Сергея Лазо;

- дорога к кладбищу "Лесное", от Красноглинского шоссе до поворота на кладбище.

Для горожан в этот день организуют рейсы по укороченному автобусному маршруту №50у. Автобусы проследуют от остановки "Проспект Кирова" на ул. Демократической до конечной остановки "Улица Батайская" в пос. Красная Глинка, по маршруту автобуса №50. Аналогично - в обратном направлении.

Отправление от остановки "Проспект Кирова" - в 7:50, 8:10, 8:30, 8:50, 9:09, 9:29, 9:49, 10:09, 10:29, 10:49, 11:09, 11:29, 12:04, 12:38, 13:12, 13:32, 13:52, 14:12, 14:32, 14:52, 15:12, 15:32;

от ул. Батайской - в 8:31, 8:51, 9:11, 9:31, 9:51, 10:11, 10:31, 10:51, 11:26, 12:00, 12:34, 12:54, 13:14, 13:34, 13:54, 14:14, 14:34, 14:54, 15:14, 15:34, 15:54, 16:14.