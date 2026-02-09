16+
Общество

Лучшие музыканты студотрядов Самарской области представили регион на окружному слете гитаристов

НИЖНИЙ НОВГОРОД. 9 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В начале февраля на базе отдыха "Спутник" Нижегородской области прошел слет с обучающим комплексом для молодых авторов и исполнителей "Мерцающие Звезды", на котором собрались более 80 участников со всего Приволжского Федерального округа.

Окружной слет проводился в третий раз с целью сохранения и обогащения музыкальных традиций нравственного, культурного и патриотического воспитания участников студенческих отрядов Приволжского федерального округа. Лучшие музыканты студотрядов Самарской области достойно представили регион: их участие — яркое подтверждение эффективности работы школы и высокого уровня подготовки.

"Слет "Мерцающие Звезды" стал для меня настоящим открытием, на котором мы не только смогли обменяться опытом и традициями, но и взглянуть на музыку глубже — через историю и традиции отрядных гитаристов. А наша Самарская "Школа отрядных гитаристов" дала ту самую базу, благодаря которой можно смело выходить на такие площадки и расти дальше. Здесь нет конкуренции — есть общее стремление сохранить отрядную песню. Самарская школа дала мне уверенность, а слет показал, куда расти", — поделился Артем Ярдаев, боец Сводного студенческого отряда "Крылья" Самарского университета.

В рамках обучающего выезда участники прошли серию мастер-классов и практических занятий по исполнительскому и сценическому мастерству гитаристов, написанию текстов и музыки. Особое внимание было уделено теоретическому блоку — истории союза отрядных гитаристов, его структуре, тенденциям и перспективам музыкальной жизни союзов отрядных гитаристов. После слета участники конкурса авторов и исполнителей песни продолжат индивидуальную работу с наставниками и внесут финальные правки в конкурсный материал.

Стоит отметить, что в Самарской области активно реализуется проект "Школа отрядных гитаристов". Эта инициатива открывает двери для всех желающих — от новичков до продвинутых музыкантов. В рамках школы каждый студент может освоить игру на гитаре с нуля, усовершенствовать уже имеющиеся навыки, получить индивидуальные рекомендации от опытных наставников и погрузиться в традиции отрядной песни.

Организатором слета "Мерцающие Звезды" выступило Нижегородское региональное отделение Молодежной общероссийской общественной организации "Российские студенческие отряды". Региональный музыкальный фестиваль с обучающим комплексом для молодых авторов и исполнителей Нижегородской области "Мерцающие Звезды" реализуется при грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).

