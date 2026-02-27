16+
Общество

В Самарской области владельцев оружия начнут проверять по-новому

САМАРА. 27 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В среду, 4 марта, вступит в силу приказ Росгвардии от 1 октября 2025 г. № 356 "Об утверждении порядка осуществления государственного контроля за оборотом оружия и основных частей огнестрельного оружия". Документ главным образом регламентирует деятельность органов исполнительной власти по контролю за оборотом оружия и патронов к нему, но также касается и владельцев оружия.

В Управлении Росгвардии по Самарской области рассказали, что порядок регламентирует права и обязанности не только должностных лиц, контролирующих оборот оружия, но и граждан — владельцев оружия. Нормативный правовой акт предусматривает при проведении контрольных мероприятий в отношении граждан использование средств дистанционного взаимодействия при помощи мобильного приложения "Инспектор". С его помощью сотрудники лицензионно-разрешительных подразделений Росгвардии могут определять, насколько места хранения оружия соответствуют предъявляемым к ним требованиям.

В этой связи Управление Росгвардии по Самарской области обращает особое внимание на соблюдение владельцами порядка и условий хранения оружия по месту жительства или временного пребывания. Оружие и боеприпасы к нему должны храниться в условиях, исключающих доступ посторонних лиц не только к сейфам, но и к ключам от них. За нарушение правил для граждан предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.

