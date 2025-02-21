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Участникам СВО будут давать земли в Царевщине и Красном Пахаре

САМАРА. 21 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Бесплатные земельные участки участникам СВО, удостоенным звания Героя РФ или награжденным орденами РФ за заслуги, проявленные в ходе спецоперации, планируют давать в пос. Красный Пахарь и в районе Малой Царевщины. Об этом стало известно на расширенном заседании комиссии Общественной палаты Самарской области по общественному контролю и общественной экспертизе.

Для указанной категории граждан в 2024 году было сформировано 568 участков в 34 муниципальных образованиях области; 179 участков уже предоставлено. В очереди — 351 человек.

"Работа только выстраивается, идет поиск свободных земельных ресурсов, в том числе проводится работа с органами федеральной власти по поиску свободных федеральных земель. Со своей стороны, провели анализ региональной собственности. Найден пул земель, который передан Самаре: земли в поселке Красный Пахарь и в районе Малой Царевщины, из которых планируется сформировать для распределения порядка 350-370 участков", — рассказала замминистра имущественных отношений Самарской области Ольга Кузнецова.

По словам Ольги Кузнецовой, в планах на 2025 год — образовать 890 земельных участков в 22 муниципальных образованиях.

"С 1 января 2025 года эта категория граждан также может получить денежную компенсацию. Изучаются различные механизмы удовлетворения прав граждан: в частности, прорабатывается вопрос о предоставлении участков не только в муниципалитете проживания, но в целом по региону. Изучаем опыт других субъектов Федерации", — заключила она.

Отмечается, что в Самаре работу по предоставлению земельных участков участникам СВО и членам их семей начали в марте 2024 года. За это время обратились 205 человек, в очередь поставили 119 человек, из которых 99 – члены семей участников спецоперации. Отказано в постановке на учет 86 заявителям. Основные причины отказа – несоответствие обозначенным выше требованиям.

"В декабре 2024 года были сформированы и предоставлены 52 земельных участка, – это участки под садоводство в поселке Ясная Поляна в Красноглинском внутригородском районе г.о. Самара. Кроме того, два участника СВО воспользовались правом самостоятельно найти и сформировать участки. В 2025 году обратились уже 24 человека. Всего на учете стоит на сегодняшний момент 53 человека", – рассказала заместитель главы Самары – руководитель департамента опеки, попечительства и социальной поддержки Ольга Слесарева.

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