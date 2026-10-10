Самарская область стала лидером на Всероссийском конкурсе профмастерства в сфере соцобслуживания

Самарская область впервые завоевала первое место на Всероссийском конкурсе профмастерства в сфере соцобслуживания, сообщил глава региона Вячеслав Федорищев. На Всероссийской неделе охраны труда в Сириусе были названы лучшие из лучших по стране.
Первое место в номинации "Лучшая практика по социальной реабилитации и абилитации инвалидов" у Елены Мушлантовой, медсестры отделения милосердия № 2 "Дом социального обслуживания Сызранский".
Елена Тараканова, педагог‑психолог "Комплексного центра социального обслуживания населения Самарского округа", заняла 3‑е место в номинации "За созидание и долголетие в профессии".
"В Самарской области работают настоящие мастера своего дела, которые не просто выполняет свои трудовые обязанности, а искренне помогает людям, — отметил губернатор. — Благодарю наших специалистов за труд, терпение и доброе сердце. Горжусь, что именно наши профессионалы задают высокие стандарты социальной работы в России!"
Последние комментарии
Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬
... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.
Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!
Этих горе работников которые издеваются над военнослужащим, привлечь, к уголовной ответственности. А затем отправить на СВО. Чтобы прочувствовали через свои шкуры почем понюшка пороха.
Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !