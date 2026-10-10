16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарская область стала лидером на Всероссийском конкурсе профмастерства в сфере соцобслуживания Семья на первом месте: проект "Вызов" меняет систему поддержки семей в Самарской области "Пятёрочка" при участии ПИМУ Минздрава создала "Школу питания для беременных" Ко Дню беременных: как не запутаться в пособии и получить все, что положено - разбор для будущих мам Самарской области ВТБ и омбудсмен РФ по правам ребенка поддержат детей из приграничных регионов

Соцподдержка Общество

Самарская область стала лидером на Всероссийском конкурсе профмастерства в сфере соцобслуживания

САМАРА. 10 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 160
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Самарская область впервые завоевала первое место на Всероссийском конкурсе профмастерства в сфере соцобслуживания, сообщил глава региона Вячеслав Федорищев. На Всероссийской неделе охраны труда в Сириусе были названы лучшие из лучших по стране.

Фото: канал Вячеслава Федорищева в МАХ

Первое место в номинации "Лучшая практика по социальной реабилитации и абилитации инвалидов" у Елены Мушлантовой, медсестры отделения милосердия № 2 "Дом социального обслуживания Сызранский".

Елена Тараканова, педагог‑психолог "Комплексного центра социального обслуживания населения Самарского округа", заняла 3‑е место в номинации "За созидание и долголетие в профессии".

"В Самарской области работают настоящие мастера своего дела, которые не просто выполняет свои трудовые обязанности, а искренне помогает людям, — отметил губернатор. — Благодарю наших специалистов за труд, терпение и доброе сердце. Горжусь, что именно наши профессионалы задают высокие стандарты социальной работы в России!"

Гид потребителя

Последние комментарии

Елизавета Кордонец 19 декабря 2025 14:40 Участникам СВО будут давать земли в Царевщине и Красном Пахаре

Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬

Юрий Пестриков 04 июля 2025 06:46 Состоялся региональный отбор социальных инициатив, поданных на форум "Сильные идеи для нового времени"

... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.

Миссис Михайлова 10 июня 2024 13:39 В Самарской области могут ввести маткапитал для родивших до 20 лет

Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!

Avangard Lawyer 25 октября 2023 21:19 Участнику специальной военной операции отказывают в реабилитации

Этих горе работников которые издеваются над военнослужащим, привлечь, к уголовной ответственности. А затем отправить на СВО. Чтобы прочувствовали через свои шкуры почем понюшка пороха.

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:17 Четырехлетний мальчик нуждается в дорогостоящем лечении

Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !

Фото на сайте

В Самаре открыли "Точку Притяжения" — центр постинтернатного сопровождения подростков

В Самаре открыли "Точку Притяжения" — центр постинтернатного сопровождения подростков

В Самаре 14 детей-сирот получили ключи от квартир

В Самаре 14 детей-сирот получили ключи от квартир

В Самарской филармонии чествовали лучшие семьи губернии

В Самарской филармонии чествовали лучшие семьи губернии

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1