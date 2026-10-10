Самарская область стала лидером на Всероссийском конкурсе профмастерства в сфере соцобслуживания

Самарская область впервые завоевала первое место на Всероссийском конкурсе профмастерства в сфере соцобслуживания, сообщил глава региона Вячеслав Федорищев. На Всероссийской неделе охраны труда в Сириусе были названы лучшие из лучших по стране.

Первое место в номинации "Лучшая практика по социальной реабилитации и абилитации инвалидов" у Елены Мушлантовой, медсестры отделения милосердия № 2 "Дом социального обслуживания Сызранский".

Елена Тараканова, педагог‑психолог "Комплексного центра социального обслуживания населения Самарского округа", заняла 3‑е место в номинации "За созидание и долголетие в профессии".

"В Самарской области работают настоящие мастера своего дела, которые не просто выполняет свои трудовые обязанности, а искренне помогает людям, — отметил губернатор. — Благодарю наших специалистов за труд, терпение и доброе сердце. Горжусь, что именно наши профессионалы задают высокие стандарты социальной работы в России!"