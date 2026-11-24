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Авария произошла во вторник, 24 ноября,в 17:21 на 75‑м км автодороги Самара — Большая Черниговка (вблизи границы с Казахстаном), сообщает облГКУ "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

Фото: ГКУ СО "Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям"