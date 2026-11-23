В воскресенье, 22 ноября, в Ленинском районе Самары столкнулись BMW X6 и Lada Granta. По данным облглавка, авария случилась на перекрестке равнозначных дорог на ул. Фрунзе.

28-летний водитель BMW X6, двигаясь со стороны ул. Льва Толстого в направлении ул. Красноармейской, нарушил ПДД и не уступил дорогу транспортному средству, приближающемуся справа. В результате он врезался в Lada Granta, под управлением 36-летнего водителя.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Пассажирка отечественного автомобиля получила травмы и ее на машине скорой помощи доставили в медицинское учреждение.