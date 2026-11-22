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В субботу, 21 ноября, в 20:00 в поселке Суходол иномарка сбила 14-летнего подростка, который стоял на остановке, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области