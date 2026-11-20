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Авария случилась в четверг, 19 ноября, в 20:40 напротив дома № 13 на пересечении улиц Калинина и Вокзальной в Чапаевске, сообщает облглавк.

Фото: ГУ МВД по Самарской области