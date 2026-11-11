Начинающая автомобилистка из Сызрани опрокинула Lada Priora

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Во вторник, 10 ноября, в Сызрани произошло ДТП с участием начинающего водителя. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области