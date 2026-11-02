На перекрестке в Самаре мотоцикл отбросило на тротуар после столкновения с авто

В понедельник утром, 2 ноября, на ул. Ново‑Урицкой в Самаре случилось ДТП с серьезными последствиями, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

33-летний водитель Mazda 3, поворачивая налево на ул. Горную, не уступил дорогу мотоциклисту. Мотоцикл Voge двигался по Ново‑Урицкой со стороны ул. Авиационной. От удара мотоцикл отбросило на тротуар.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

35-летний водитель мотоцикла получил травмы и был доставлен в больницу. Сейчас полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства аварии